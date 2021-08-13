Российские ученые ответили мужчинам на вопрос, стоит или не стоит вакцинироваться от ковида из-за опасений потерять репродуктивную функцию, сообщает РИА «Новости» .

Ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значительно ухудшается, а вот вакцинация «Спутником V» не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье.

На первом этапе комплексно обследовали 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет. После провели углубленный генетический анализ.

«Качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19», — выяснили ученые.

Семья , ребенок СС0

Специалисты также провели аналогичную оценку репродуктивной функции 44 мужчин, привитых вакциной «Спутник V».

«Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Генетический анализ не выявил аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус», — отметили ученые в исследовании.

Ранее сибирский ученый рассказал про «неандертальские гены», защищающие от ковида — и мужчин, и женщин.