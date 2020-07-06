Ученые выяснили, что первым «отваливается» в организме при дефиците сна

Зарубежные ученые выяснили, что почему дефицит сна чреват летальным исходом, сообщает « Царьград » со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk .

Специалисты провели несколько испытаний на мышах и плодовых мушках. Выяснилось, что сон и кишечник находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

Так, исследователь Драгана Рогуля из Гарвардской медицинской школы установила, что дефицит сна провоцирует проблемы во всем организме, однако подавляющая часть из них связана с работой кишечника.

После двух дней бессонницы у мушек и мышей в кишечнике поднялись показатели кислородных радикалов, после пяти дней клетки начали отмирать.

«Всегда было загадкой, почему умирают животные, которые полностью лишаются сна. А сейчас выясняется, что ответ не в мозге, а в кишечнике», — подчеркнул ученый Джорджо Джилестро из лондонского Имперского колледжа.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что пока рано переносить на человека итоги своих исследований. Однако взаимосвязь определенно существует.

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