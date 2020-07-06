Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 июля 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Ученые выяснили, что первым «отваливается» в организме при дефиците сна

Зарубежные ученые выяснили, что почему дефицит сна чреват летальным исходом, сообщает «Царьград» со ссылкой на радиостанцию Deutschlandfunk.

Сон.
Сон.
СС0.

Специалисты провели несколько испытаний на мышах и плодовых мушках. Выяснилось, что сон и кишечник находятся в тесном взаимодействии друг с другом.

Так, исследователь Драгана Рогуля из Гарвардской медицинской школы установила, что дефицит сна провоцирует проблемы во всем организме, однако подавляющая часть из них связана с работой кишечника.

После двух дней бессонницы у мушек и мышей в кишечнике поднялись показатели кислородных радикалов, после пяти дней клетки начали отмирать.

«Всегда было загадкой, почему умирают животные, которые полностью лишаются сна. А сейчас выясняется, что ответ не в мозге, а в кишечнике», — подчеркнул ученый Джорджо Джилестро из лондонского Имперского колледжа.

Впрочем, исследователи подчеркнули, что пока рано переносить на человека итоги своих исследований. Однако взаимосвязь определенно существует.

Ранее медики рассказали, как правильно просыпаться без вреда для здоровья.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость