Ученые выяснили, что сонливость может быть предвестником развития опасной болезни

Риск заболевания болезнью Альцгеймера почти в три раза выше у людей, которые часто в течение дня испытывают сонливость. К такому выводу пришли ученые из Университета Джона Хопкинса в США, сообщает РИА Новости .

123 добровольца в течение 16 лет отчитывались о состоянии здоровья и проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга. Ученые проанализировали эти данные и выяснили, что добровольцы, которые жаловались на сонливость днем, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида. Это вещество считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

По словам одного из авторов исследования, есть взаимосвязь между нарушениями сна и развитием болезни.

Методов лечения болезни Альцгеймера не существует. По словам ученых, необходимо совершенствовать способы профилактики заболевания, в том числе при помощи лечения нарушений сна.