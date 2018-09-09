Читайте нас в соцсетях
9 сентября 13°C
Новости
Вся лента
Здоровье
290

Ученые выяснили, что сонливость может быть предвестником развития опасной болезни

Риск заболевания болезнью Альцгеймера почти в три раза выше у людей, которые часто в течение дня испытывают сонливость. К такому выводу пришли ученые из Университета Джона Хопкинса в США, сообщает РИА Новости.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
СС0.

123 добровольца в течение 16 лет отчитывались о состоянии здоровья и проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга. Ученые проанализировали эти данные и выяснили, что добровольцы, которые жаловались на сонливость днем, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида. Это вещество считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

По словам одного из авторов исследования, есть взаимосвязь между нарушениями сна и развитием болезни.

Методов лечения болезни Альцгеймера не существует. По словам ученых, необходимо совершенствовать способы профилактики заболевания, в том числе при помощи лечения нарушений сна.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление
Афиша
PDA
Email подписка