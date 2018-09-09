Ученые выяснили, что сонливость может быть предвестником развития опасной болезни

123 добровольца в течение 16 лет отчитывались о состоянии здоровья и проходили позитронно-эмиссионную томографию мозга. Ученые проанализировали эти данные и выяснили, что добровольцы, которые жаловались на сонливость днем, оказались почти в три раза сильнее подвержены отложению в мозге белка бета-амилоида. Это вещество считается одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.
По словам одного из авторов исследования, есть взаимосвязь между нарушениями сна и развитием болезни.
Методов лечения болезни Альцгеймера не существует. По словам ученых, необходимо совершенствовать способы профилактики заболевания, в том числе при помощи лечения нарушений сна.