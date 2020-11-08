Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сон

Ученые из НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева (Петербург) и Башкирского государственного медицинского университета (Уфа), провели совместное исследование и установили, что люди, выпивающие по вечерам спиртное для хорошего сна, на самом деле обрекают себя на бессонницу, пишет «Российская газета».

У большинства людей с диагностированным алкоголизмом встречаются расстройства сна. Причем, чем сильнее человек выпивает, тем активнее проявляется себя бессонница.

На биохимическом уровне это можно объяснить тем, что употребление алкоголя влияет на синтез различных гормонов. Так, например, мелатонин начинает активно вырабатываться днем, а ночью этого не происходит.

В то же время, мелатонин называют одним из главных регуляторов циркадного ритма, именно он отвечает за то, что ночью человек спит, а днем — бодрствует.

После употребления алкоголя сон становится волнообразным, человек быстро засыпает, а затем просыпается.

Тем рискованнее практика, когда люди выпивают по чуть-чуть, чтобы уснуть. На самом деле, отмечается в исследовании, в качестве снотворного алкоголь быстро перестает помогать, зато возникает толерантность к спиртному и существенно повышаются риски возникновения алкогольной зависимости.

Примечательно, что когда люди перестают выпивать перед сном, бессонница никуда не уходит, она просто принимает другие формы. Вплоть до восьмой недели после отказа от спиртного люди жалуются, что не могут нормально уснуть.