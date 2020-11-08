Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
8 ноября 6°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Ученые выяснили, как алкоголь влияет на сон

Ученые из НМИЦ психиатрии и неврологии имени Бехтерева (Петербург) и Башкирского государственного медицинского университета (Уфа), провели совместное исследование и установили, что люди, выпивающие по вечерам спиртное для хорошего сна, на самом деле обрекают себя на бессонницу, пишет «Российская газета».

Алкоголь.
Алкоголь.
unsplash.com

У большинства людей с диагностированным алкоголизмом встречаются расстройства сна. Причем, чем сильнее человек выпивает, тем активнее проявляется себя бессонница.

На биохимическом уровне это можно объяснить тем, что употребление алкоголя влияет на синтез различных гормонов. Так, например, мелатонин начинает активно вырабатываться днем, а ночью этого не происходит.

В то же время, мелатонин называют одним из главных регуляторов циркадного ритма, именно он отвечает за то, что ночью человек спит, а днем — бодрствует.

После употребления алкоголя сон становится волнообразным, человек быстро засыпает, а затем просыпается.

Тем рискованнее практика, когда люди выпивают по чуть-чуть, чтобы уснуть. На самом деле, отмечается в исследовании, в качестве снотворного алкоголь быстро перестает помогать, зато возникает толерантность к спиртному и существенно повышаются риски возникновения алкогольной зависимости.

Примечательно, что когда люди перестают выпивать перед сном, бессонница никуда не уходит, она просто принимает другие формы. Вплоть до восьмой недели после отказа от спиртного люди жалуются, что не могут нормально уснуть.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость