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23 июля
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Здоровье

Ученые выяснили, как принимать ванны перед сном, чтобы хорошо спалось

Исследователи из Университета Техаса заявили, что нашли способ улучшения качества сна. Для этого достаточно за 1−2 часа до сна искупаться в воде температурой 42−44 градуса Цельсия, рассказывает глас.ru.

Ванна.
Ванна.
СС0

Команда экспертов из нескольких исследовательских организаций изучила результаты 5 322 предыдущих исследований. И пришла к научно обоснованному выводу: после приема ванны за 1−2 часа перед сном скорость засыпания может увеличиваться в среднем на 10 минут.

Исследователи отметили, что за час до обычного времени сна температура тела снижается примерно на 0.4 градуса по Цельсию. Затем она начинает подниматься, выступая в качестве биологического будильника.

А теплые ванны и душ стимулируют терморегуляторную систему организма, вызывая заметное увеличение циркуляции крови от внутреннего ядра тела к периферическим участкам рук и ног, что приводит к эффективному отводу тепла тела и снижению температуры тела.

Поэтому, если принимать ванны за 1−2 часа до сна, они помогут естественному процессу и увеличат шансы не только быстро заснуть, но и обеспечат качественный сон.

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