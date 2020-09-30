Ученые выяснили, как татуировки бросают в жар тучных людей

Американские ученые выяснили, что татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Applied Physiology .

Специалисты из Южного методистского университета провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупных размеров.

«Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры», — говорится в исследовании.

Чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, при этом участки с татуировками значительно меньше выделяли пот.

Кроме того, пот на татуировках оказался более соленым. Таким нехитрым путем ученые выяснили, что изображения на теле вызывают нарушение терморегуляции и негативно влияют на здоровье.

Исследователи отметили, что нарушение механизмов секреции кожи может считаться «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».

Примечательно, что нарушение терморегуляции в организме вызывает также ожирение. Женщины и мужчины с избы­точной массой тела обладают более низкой то­лерантностью к жаре, а татуировка может усугубить нарушения.

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