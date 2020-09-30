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Здоровье

Ученые выяснили, как татуировки бросают в жар тучных людей

Американские ученые выяснили, что татуировки на теле вызывают нарушение терморегуляции организма, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Journal of Applied Physiology.

Татуировки Джеффа Монсона
Татуировки Джеффа Монсона

Специалисты из Южного методистского университета провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупных размеров.

«Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры», — говорится в исследовании.

Чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, при этом участки с татуировками значительно меньше выделяли пот.

Кроме того, пот на татуировках оказался более соленым. Таким нехитрым путем ученые выяснили, что изображения на теле вызывают нарушение терморегуляции и негативно влияют на здоровье.

Исследователи отметили, что нарушение механизмов секреции кожи может считаться «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».

Примечательно, что нарушение терморегуляции в организме вызывает также ожирение. Женщины и мужчины с избы­точной массой тела обладают более низкой то­лерантностью к жаре, а татуировка может усугубить нарушения.

Ранее журналист из Санкт-Петербурга сделал в Барнауле татуировку COVID-19 «на всю руку».

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