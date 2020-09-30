Ученые выяснили, как татуировки бросают в жар тучных людей

Специалисты из Южного методистского университета провели эксперимент, в котором приняли участие люди с татуировками крупных размеров.
«Добровольцев одели в специальные костюмы, стимулирующих потоотделение, и проследили за реакцией их кожи на смену температуры», — говорится в исследовании.
Чистые участки кожи показали обычную реакцию на термокостюмы, при этом участки с татуировками значительно меньше выделяли пот.
Кроме того, пот на татуировках оказался более соленым. Таким нехитрым путем ученые выяснили, что изображения на теле вызывают нарушение терморегуляции и негативно влияют на здоровье.
Исследователи отметили, что нарушение механизмов секреции кожи может считаться «потенциальным долгосрочным клиническим побочным эффектом».
Примечательно, что нарушение терморегуляции в организме вызывает также ожирение. Женщины и мужчины с избыточной массой тела обладают более низкой толерантностью к жаре, а татуировка может усугубить нарушения.
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