Ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин

Ученые из Дании и Нидерландов рассказали о «реальной причине» разной продолжительности жизни мужчин и женщин, пишут « Известия » со ссылкой на The Conversation .

Исследователи проанализировали продолжительность жизни обеспеченных женщин и мужчин в возрасте от 50 до 85 лет в Северной Америке, Европе и Океании за период с 1950 по 2015 год.

Выяснилось, что в 1950 году мужчины жили на 2,5 года меньше женщин, в 1980 году — на 4,5 года. При этом к 2015 году разница начала сокращаться и составила примерно 2 года.

Ученые пришли к выводу, что на показатели влияет курение. Ведь мужчины начали курить раньше женщин, а когда женщины пристрастились к сигареткам, ученые только установили вред этой привычки.

«Сегодня, спустя десятилетия, эффект курения (смерть) реже встречается среди мужчин, но все чаще у пожилых женщин, которые курили в прошлом. То есть сначала курили мужчины, затем мужчины начали умирать от курения, приблизительно в это время женщины начали курить, затем женщины начали умирать от курения», — объяснили исследователи данные по «скачущей» продолжительности жизни.

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