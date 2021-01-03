Ученые выяснили, утренний секс для мужского здоровья гораздо полезнее вечернего

Специалисты Иллинойского Университета в Чикаго пришли к выводу, что продолжительность жизни мужчин зависит от времени суток, в которое они чаще всего занимаются любовь, сообщает « Московский комсомолец ».

Результаты исследования показали, что интим в определенные часы продлевает жизнь, причем не только сексуальную. Для этого был проведен опрос 2,6 тыс. мужчин в возрасте от 65 до 87 лет. Он показал, что те, кто занимается сексом не менее пяти раз в месяц и, как правило, делали это в утренние часы. Таких оказалось почти 75%. Среди «половых долгожителей», мужчин в возрасте от 80 до 87 лет, число «жаворонков» достигает 97%.

Секс. CCO

Исследователи-физиологи пришли к выводу, что утренний секс полезней для общего состояния здоровья, чем более распространенный вечерний и ночной. Ранние утехи служат профилактикой головных болей, нормализуют давление, предупреждают сердечно-сосудистые заболевания, спасают от стресса.

Все эти положительные моменты присущи любому сексу, не только утреннему. Однако по утрам они проявляются наиболее эффективно. Смотрите сами: эффект от полового контакта вполне сравним с результатом полноценных гимнастических упражнений, поскольку в процессе задействованы многие группы мышц, тренируются органы дыхания, сердечно-сосудистая система и пр. Но в какое время вы обычно делаете гимнастику — утром или по вечерам? Для немолодых людей вечерняя, и уж тем более ночная зарядка не только не полезна, но может быть даже опасной", — прокомментировал выводы ученых российский психолог и сексолог Олег Шевченко.

Секс. CCO

Эксперт рассказал, что уровень тестостерона у мужчин наиболее высок именно в начале дня. После этого он постепенно снижается. Но утренний секс приносит пользу только в случае, если сон был полноценным.

Еще одна проблема состоит в том, что многие женщины настроены на интим только ночью. Чаще всего это не связано с физиологическими особенностями. Скорее, это привычка и стереотипное поведение.

Но в российских реалиях есть гораздо более серьезное «но» для утреннего секса. Для него нужно иметь достаточное количество времени, когда не нужно спешить и волноваться по поводу опозданий на работу. Пользы от торопливого соития не будет.

Как отметил сексолог, выход есть — просыпаться на полчаса раньше обычного, чтобы спокойно и полноценно насладиться всеми радостями близости.