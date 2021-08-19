Укол есть, лекарства нет. Появятся ли в России таблетки от COVID-19

2 Разрабатывают ли медики таблетки от коронавируса?

Фарминсдустрия переключилась на разработку лекарств, но не сразу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работу ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Таблетки. CCO.

«Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это инфекция сезонная», — отметил эксперт.