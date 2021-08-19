Укол есть, лекарства нет. Появятся ли в России таблетки от COVID-19

В России зарегистрированы 4 вакцины:
- «Эпиваккорона»;
- «Ковивак»;
- «Спутник Лайт»;
- «Спутник V».
Кроме того, на подходе пятый препарат для мышечного введения «ЭпиВакКорона-Н» и назальная вакцина.
Фарминсдустрия переключилась на разработку лекарств, но не сразу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работу ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.
«Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это инфекция сезонная», — отметил эксперт.
По словам Горелова, исследования лекарства продолжатся только, если вирус не станет сезонным. В противном случае они прекратятся.
Инфекционист уверен: «Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить. При этом он добавил: «Против кори и бешенства также нет лекарства, но есть вакцины».