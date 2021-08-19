19 августа 23°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Укол есть, лекарства нет. Появятся ли в России таблетки от COVID-19

В Роспотребнадзоре объяснили, почему нет лекарства от коронавируса. Рассказываем, планируют ли выпустить препарат и будет ли он эффективен.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0
1 Как инфекцию профилактируют сейчас?

В России зарегистрированы 4 вакцины:

  • «Эпиваккорона»;
  • «Ковивак»;
  • «Спутник Лайт»;
  • «Спутник V».
Коронавирус.
Коронавирус.
unsplash.com

Кроме того, на подходе пятый препарат для мышечного введения «ЭпиВакКорона-Н» и назальная вакцина.

2 Разрабатывают ли медики таблетки от коронавируса?

Фарминсдустрия переключилась на разработку лекарств, но не сразу. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на заместителя директора по научной работу ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова.

Таблетки.
Таблетки.
CCO.

«Фарминдустрия не сразу переключилась на разработку препаратов, так как все предполагали, что это инфекция сезонная», — отметил эксперт.

3 Разработки продолжатся?

По словам Горелова, исследования лекарства продолжатся только, если вирус не станет сезонным. В противном случае они прекратятся.

4 Таблетки от COVID-19 действительно нужны?
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
Вакцина. Вакцинация. Прививка.
unsplash.com

Инфекционист уверен: «Любое заболевание лучше профилактировать, чем лечить. При этом он добавил: «Против кори и бешенства также нет лекарства, но есть вакцины».

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость