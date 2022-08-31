31 августа
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Укус мошки оказался смертельно опасным для россиянки

Смертельная опасность для жительницы Подмосковья возникла после укуса мошки.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Но врачи спасли россиянки с абсцессом левой лобной области.

«Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», — рассказал главврач Балашихинской больницы № 3 Михаил Антипов.

Дело в том, что укус насекомого становится опасным, если пораженное место начать расчесывать, пишет Lenta.ru. Попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства.

Пациентку выписали из клиники.

Чтобы укус мошки не чесался, можно смазать его ватным диском, смоченным в спирте.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость