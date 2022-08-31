Укус мошки оказался смертельно опасным для россиянки

Но врачи спасли россиянки с абсцессом левой лобной области.
«Пациентке провели вскрытие и дренирование абсцесса левой лобной области. В послеоперационном периоде проводилась антибактериальная и противовоспалительная терапия», — рассказал главврач Балашихинской больницы № 3 Михаил Антипов.
Дело в том, что укус насекомого становится опасным, если пораженное место начать расчесывать, пишет Lenta.ru. Попадание инфекции может привести к абсцессу и необходимости проведения хирургического вмешательства.
Пациентку выписали из клиники.
Чтобы укус мошки не чесался, можно смазать его ватным диском, смоченным в спирте.