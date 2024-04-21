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Здоровье

Умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

Умер пожилой пациент из Амстердама, перенесший 50 мутаций коронавируса за полтора года, сообщает Bild.

Легкие, организм, коронавирус.
Легкие, организм, коронавирус.
СС0

Мужчина болел 613 дней — с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон».

Пациент несколько раз проходил вакцинацию против инфекции до того, как заболел.

Это самое продолжительное в мире заболевание коронавирусом, указывает Lenta.ru.

Ранее исследователи рассказали о вирусе, который вызовет следующую пандемию.

Новую пандемию в ближайшем будущем вызовет вирус гриппа, предупредили ученые.

Грипп представляет собой самую большую пандемическую угрозу в мире, основан на долгосрочных исследованиях, показывающих, что он постоянно мутирует.

Также другой наиболее вероятной причиной пандемии, после гриппа, станет «болезнь X».

Есть мнение, что Sars-CoV-2 спровоцирует новую эпидемию.

Также странную связь между пандемиями и земной атмосферой обнаружили исследователи.

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