Умер перенесший 50 мутаций коронавируса пациент

Мужчина болел 613 дней — с февраля 2022 года. Тогда он заразился штаммом «омикрон».
Пациент несколько раз проходил вакцинацию против инфекции до того, как заболел.
Это самое продолжительное в мире заболевание коронавирусом, указывает Lenta.ru.
Ранее исследователи рассказали о вирусе, который вызовет следующую пандемию.
Новую пандемию в ближайшем будущем вызовет вирус гриппа, предупредили ученые.
Грипп представляет собой самую большую пандемическую угрозу в мире, основан на долгосрочных исследованиях, показывающих, что он постоянно мутирует.
Также другой наиболее вероятной причиной пандемии, после гриппа, станет «болезнь X».
Есть мнение, что Sars-CoV-2 спровоцирует новую эпидемию.
Также странную связь между пандемиями и земной атмосферой обнаружили исследователи.
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