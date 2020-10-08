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Здоровье

Условия для ковид-ограничений назвали в ВОЗ

Людям необходимо сохранять общества как можно более открытыми, научившись жить с коронавирусом. При этом нужно стараться как можно быстрее разрывать цепочки передачи COVID-19, а при росте случаев заражения вводить ограничения, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, пишет RT.

Коронавирус. Меры безопасности.
Коронавирус. Меры безопасности.
Pixabay.com

В весенний карантин Европе удалось «вытеснить» коронавирус, но не получилось его победить, считает представитель ВОЗ.

«Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала Вуйнович.

И добавила — при быстром росте заболеваемости COVID-19 необходимо вводить ограничения, пишет bfm.ru. Когда число зараженных стремительно растет и больницам угрожает перегрузка, самый быстрый способ добиться стабилизации ситуации — введение ограничений различных уровней.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова поставила вопрос о новых мерах из-за коронавируса.

Рост заболеваемости охватил 60 регионов.

Попова сказала, что вопрос стоит так: или соблюдать (ограничения) — или придется принимать какие-то другие меры.

Новое плато по коронавирусу в России будет с более высоким уровнем заболеваемости, чем весной, заявил ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Плато по больным коронавирусом продлится примерно месяц.

В ближайшее время можно ожидать прирост количества больных. При этом число новых зараженных в сутки будет превышать весенние значения.

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