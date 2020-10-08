Условия для ковид-ограничений назвали в ВОЗ

В весенний карантин Европе удалось «вытеснить» коронавирус, но не получилось его победить, считает представитель ВОЗ.

«Настало время, когда мы все должны научиться жить с этим вирусом и при этом постараться найти способ сохранить наши общества как можно более открытыми и как можно быстрее разрывать любые цепочки передачи вируса и контролировать инфекцию», — сказала Вуйнович.