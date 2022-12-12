Увлажняющие кремы зимой провоцируют обморожение

Дерматолог раскрыла опасность увлажняющих косметических средств в зимний период, сообщает « Говорит Москва ».

Татьяна Егорова призвала не наносить перед выходом на улицу увлажняющие, BB- и CC-кремы. Дело в том, что в их составе содержится вода, которая при морозе кристаллизуется и провоцирует обморожение.

Специалист рекомендовала наносить косметические продукты для вечернего ухода на лицо за три часа до сна.

Если ложиться спать с кремом на лице, то будут отеки

Эксперт также не рекомендует использовать тональные кремы, поскольку они закупоривают поры, пишет Lenta.ru.

Ранее у парня-модели после домашней липосакции отслоилась кожа лица. Он потратил 200 тыс. рублей на косметологические нити, но это не помогло.

Недавно он решился на подтяжку лица. Врач был в ужасе, когда увидел результат работы «черных косметологов».

Операция длилась семь часов. Через полгода лицо должно восстановиться.