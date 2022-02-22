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Здоровье

В Алтайском кардиодиспансере появилось новое оборудование экспертного класса

Новое оборудование получил Алтайский кардиоцентр по национальной программе «Здравоохранение». Аппараты экспертного класса помогут быстрее и качественнее оказывать помощь тяжелым пациентам с сердечно-сосудистой патологией.

Кардиоцентр Алтайского края.
Кардиоцентр Алтайского края.
Минздрав АК.

Как рассказал заведующий отделением анестезиологии и реанимации № 2 Андрей Покутнев, аппараты довольно дорогостоящие (на них потратили более 22 млн рублей), и закупить их самостоятельно не в силах ни одно медучреждение. Это стало возможным только при государственной поддержке.

В числе новинок — аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации, который позволяет протезировать функции сердца и легких больным с острой формой инфаркта миокарда и в первые часы после тяжелых операций на сердечно-сосудистой системе.

Аппарат внутриаортальной баллонной контрпульсации позволяет компенсировать сердечную недостаточность. Также обновили аппаратуру, ведущую мониторинг жизненно важных функций пациента.

Это оборудование экспертного класса. Ранее пациентов, нуждающихся в таком оборудовании, приходилось отправлять в федеральные центры. Это люди, которым показаны тяжелые операции с возможными серьезными осложнениями в послеоперационном периоде. Теперь такие вмешательства будут делать в Барнауле.

Также новое оборудование позволит более качественно и быстро стабилизировать пациентов с острой сердечной недостаточностью. В кардиодиспансере увеличивается число сложных стентирований коронарных сосудов. Врачи готовы принимать более 100 нуждающихся в такой помощи пациентов.

В основном оборудование будет работать в экстренных случаях, когда нужно быстро снять острую сердечную недостаточность. При этом аппараты нашли применение и при других заболеваниях. Например, экстракорпоральную мембранную оксигенацию уже применяли для тяжелых больных с ковидом, чтобы восстановить функцию дыхательной системы. Этот аппарат может полностью заменять функцию легких.

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