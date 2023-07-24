В Алтайском крае масштабно обследуют новорожденных. Результаты

8197 новорожденных обследовано в Алтайском крае за шесть месяцев 2023 года по расширенному неонатальному скринингу, сообщает минздрав.

Неонатальный скрининг или «пяточный тест» - это анализ крови, который берется у новорожденного в роддоме на два специальных тест-бланка из фильтрованной бумаги.

Раньше неонатальный скрининг по полису ОМС включал в себя пять заболеваний: муковисцидоз, адреногенитальный синдром, фенилкетонурию, галактоземию, врожденный гипотиреоз. Теперь скрининг способен выявить 36 патологий. Не все из них проявляются в первые дни жизни, но лечить их важно начать задолго до клинических проявлений.

Малыш. Новорожденный. https://unsplash.com/

Всего за шесть месяцев 2023 года обследовано 8197 новорожденных, в группу риска попали 143 ребенка.

Всего в группе риска выявили 12 патологий, у трех детей - адреногенитальный синдром, у двух - муковисцидоз, еще у двух - врожденный гипотиреоз. Также выявили по одному случаю фенилкетонурии, галактоземии, спинальной мышечной атрофии, первичного иммунодефицита, глутаровой ацидурии.

Все дети с наследственной патологией находятся под наблюдением специалистов и получают необходимую терапию.

Взятие образцов крови из пяточки новорожденного осуществляется на вторые сутки его жизни. У недоношенных детей кровь берется на седьмые сутки жизни. Биоматериал доставляют из медорганизаций в медико-генетическую лабораторию Диагностического центра Алтайского края для проведения скрининга на пять заболеваний. Далее для проведения расширенного скрининга на остальные наследственные патологии его направляют в НИИ медицинской генетики Томского НИМЦ.