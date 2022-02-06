В Алтайском крае от коронавируса умирают больше, чем в городах-миллионниках

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 147 674 человека, в том числе 16609 детей.
По состоянию на 6 февраля на лечении в госпиталях с находятся 2208 человек. Кроме этого, 218 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.
Количество тяжелобольных — 329, из них подключено к аппаратам ИВЛ -129.
507 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются амбулаторно.
Новые случаи
- Барнаул — 1946;
- Бийск — 182;
- Рубцовск — 83;
- Новоалтайск — 55;
- Камень-на-Оби — 52;
- Заринск — 45;
- Алейск — 39;
- Славгород — 30;
- Бийский район, Локтевский район, Первомайский район, Рубцовский район — 29;
- Калманский район, Ребрихинский район, Смоленский район, Целинный район — 28;
- Быстроистокский район, Егорьевский район, Кулундинский район, Михайловский район, Чарышский район — 27;
- Благовещенский район, Косихинский район — 26;
- Белокуриха, Зональный район, Мамонтовский район, Советский район, Солонешенский район — 25;
- Алтайский район, Красногорский район, Павловский район, Троицкий район — 24;
- Каменский район, Третьяковский район — 23;
- Родинский район — 22;
- Алейский район, Топчихинский район, Угловский район — 20;
- Ельцовский район, Тальменский район — 19;
- Курьинский район — 18;
- Завьяловский район, Табунский район, Тюменцевский район — 17;
- Усть-Калманский район — 16, З
- меиногорский район, Петропавловский район — 15;
- Краснощековский район — 13;
- Залесовский район, Кытмановский район, Хабарский район — 11;
- Новичихинский район, Панкрушихинский район — 9;
- Шипуновский район — 8,
- Бурлинский район — 6;
- Усть-Пристанский район — 5;
- Заринский район, Ключевский район — 4;
- Баевский район, Волчихинский район, Немецкий национальный район, Шелаболихинский район — 3;
- Поспелихинский район, Романский район, Солтонский район — 2;
- Суетский район, Тогульский район — 1.
Прививки
На утро 6 февраля прививается 1 298 073 человека, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет): 72 371 человек получили первую прививку, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет).
1 146 109 человек полностью привиты; 79 593 человека получили повторную прививку.
Тенденция
В Алтайском крае от коронавирусной инфекции продолжают умирать людей больше, чем в городах-миллионниках.
Так, по состоянию на 5 февраля, в Алтайском крае скончались 22 пациента, в Новосибирской области — 13 человек, в Свердловской области — 12 человек, в Красноярском крае — 18 человек.
Если судить по общему числу погибших с начала пандемии, то на 5 февраля в Алтайском крае от COVID-19 умерли 8 938 человек, а в соседней Новосибирской области — 4 697 человек.