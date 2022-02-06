В Алтайском крае от коронавируса умирают больше, чем в городах-миллионниках

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 3460 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 21 человек, выздоровели 498, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 147 674 человека, в том числе 16609 детей.

По состоянию на 6 февраля на лечении в госпиталях с находятся 2208 человек. Кроме этого, 218 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 329, из них подключено к аппаратам ИВЛ -129.

507 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются амбулаторно.

Новые случаи

Барнаул — 1946;

Бийск — 182;

Рубцовск — 83;

Новоалтайск — 55;

Камень-на-Оби — 52;

Заринск — 45;

Алейск — 39;

Славгород — 30;

Бийский район , Локтевский район , Первомайский район , Рубцовский район — 29;

Локтевский район Первомайский район Рубцовский район — 29; Калманский район , Ребрихинский район , Смоленский район , Целинный район — 28;

Ребрихинский район Смоленский район Целинный район — 28; Быстроистокский район , Егорьевский район , Кулундинский район , Михайловский район , Чарышский район — 27;

Егорьевский район Кулундинский район Михайловский район Чарышский район — 27; Благовещенский район , Косихинский район — 26;

Косихинский район — 26; Белокуриха , Зональный район , Мамонтовский район , Советский район , Солонешенский район — 25;

Зональный район Мамонтовский район Советский район Солонешенский район — 25; Алтайский район , Красногорский район , Павловский район , Троицкий район — 24;

Красногорский район Павловский район Троицкий район — 24; Каменский район , Третьяковский район — 23;

Третьяковский район — 23; Родинский район — 22;

Алейский район , Топчихинский район , Угловский район — 20;

Топчихинский район Угловский район — 20; Ельцовский район , Тальменский район — 19;

Тальменский район — 19; Курьинский район — 18;

Завьяловский район , Табунский район , Тюменцевский район — 17;

Табунский район Тюменцевский район — 17; Усть-Калманский район — 16 , З

З меиногорский район , Петропавловский район — 15;

Петропавловский район — 15; Краснощековский район — 13;

Залесовский район , Кытмановский район , Хабарский район — 11;

Кытмановский район Хабарский район — 11; Новичихинский район , Панкрушихинский район — 9;

Панкрушихинский район — 9; Шипуновский район — 8,

Бурлинский район — 6;

Усть-Пристанский район — 5;

Заринский район , Ключевский район — 4;

Ключевский район — 4; Баевский район , Волчихинский район , Немецкий национальный район , Шелаболихинский район — 3;

Волчихинский район Немецкий национальный район Шелаболихинский район — 3; Поспелихинский район , Романский район , Солтонский район — 2;

Романский район Солтонский район — 2; Суетский район , Тогульский район — 1.

Прививки

На утро 6 февраля прививается 1 298 073 человека, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет): 72 371 человек получили первую прививку, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет).

1 146 109 человек полностью привиты; 79 593 человека получили повторную прививку.

Тенденция

В Алтайском крае от коронавирусной инфекции продолжают умирать людей больше, чем в городах-миллионниках.

Так, по состоянию на 5 февраля, в Алтайском крае скончались 22 пациента, в Новосибирской области — 13 человек, в Свердловской области — 12 человек, в Красноярском крае — 18 человек.

Если судить по общему числу погибших с начала пандемии, то на 5 февраля в Алтайском крае от COVID-19 умерли 8 938 человек, а в соседней Новосибирской области — 4 697 человек.