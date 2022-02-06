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Здоровье

В Алтайском крае от коронавируса умирают больше, чем в городах-миллионниках

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 3460 новых случаев заболевания коронавирусом. Умерли 21 человек, выздоровели 498, сообщает региональный оперштаб.

"Красная зона" в Диагностическом центре.
"Красная зона" в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 147 674 человека, в том числе 16609 детей.

По состоянию на 6 февраля на лечении в госпиталях с находятся 2208 человек. Кроме этого, 218 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях.

Количество тяжелобольных — 329, из них подключено к аппаратам ИВЛ -129.

507 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией долечиваются амбулаторно.

Новые случаи

  • Барнаул — 1946;
  • Бийск — 182;
  • Рубцовск — 83;
  • Новоалтайск — 55;
  • Камень-на-Оби — 52;
  • Заринск — 45;
  • Алейск — 39;
  • Славгород — 30;
  • Бийский район, Локтевский район, Первомайский район, Рубцовский район — 29;
  • Калманский район, Ребрихинский район, Смоленский район, Целинный район — 28;
  • Быстроистокский район, Егорьевский район, Кулундинский район, Михайловский район, Чарышский район — 27;
  • Благовещенский район, Косихинский район — 26;
  • Белокуриха, Зональный район, Мамонтовский район, Советский район, Солонешенский район — 25;
  • Алтайский район, Красногорский район, Павловский район, Троицкий район — 24;
  • Каменский район, Третьяковский район — 23;
  • Родинский район — 22;
  • Алейский район, Топчихинский район, Угловский район — 20;
  • Ельцовский район, Тальменский район — 19;
  • Курьинский район — 18;
  • Завьяловский район, Табунский район, Тюменцевский район — 17;
  • Усть-Калманский район — 16, З
  • меиногорский район, Петропавловский район — 15;
  • Краснощековский район — 13;
  • Залесовский район, Кытмановский район, Хабарский район — 11;
  • Новичихинский район, Панкрушихинский район — 9;
  • Шипуновский район — 8,
  • Бурлинский район — 6;
  • Усть-Пристанский район — 5;
  • Заринский район, Ключевский район — 4;
  • Баевский район, Волчихинский район, Немецкий национальный район, Шелаболихинский район — 3;
  • Поспелихинский район, Романский район, Солтонский район — 2;
  • Суетский район, Тогульский район — 1.

Прививки

На утро 6 февраля прививается 1 298 073 человека, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет): 72 371 человек получили первую прививку, в том числе 1 492 ребенка (12−17 лет).

1 146 109 человек полностью привиты; 79 593 человека получили повторную прививку.

Тенденция

В Алтайском крае от коронавирусной инфекции продолжают умирать людей больше, чем в городах-миллионниках.

Так, по состоянию на 5 февраля, в Алтайском крае скончались 22 пациента, в Новосибирской области — 13 человек, в Свердловской области — 12 человек, в Красноярском крае — 18 человек.

Если судить по общему числу погибших с начала пандемии, то на 5 февраля в Алтайском крае от COVID-19 умерли 8 938 человек, а в соседней Новосибирской области — 4 697 человек.

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