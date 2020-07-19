+198. В Алтайском крае продолжает снижаться количество коронавирусных больных

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 198 инфицированных, выздоровели 70 пациентов, зарегистрировали 3 смертельных случая, сообщает оперштаб по противодействию корнавирусной инфекции.

Один из трех смертельных случаев произошел от COVID-19, два напрямую не связанны с коронавирусной инфекцией.

Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией на 19 июля составляет 7382 человека (в том числе 716 детей до 17 лет).

Из общего числа заболевших 156 случаев — завозные; 3654 случая — по контакту с заболевшими. 1241 случай заболевания выявили у пациентов с внебольничной пневмонией, 2651 — у заболевших ОРВИ, в 3490 случаях — бессимптомное течение.

Состояние 92 заболевших оценивают как тяжелое, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 25 больных.

За прошедшие сутки выздоровели 70 человек: 68 взрослых и двое детей. Продолжают лечение в клиниках края 2553 человека: в инфекционных госпиталях находятся 1112 пациентов, амбулаторное лечение в условиях дневного стационара на дому получают 1441 человек.

За весь период пандемии в Алтайском крае скончались 154 человека: 64 случая смерти от COVID-19, 87 случаев — иные причины смерти, по трем случаям проходит экспертиза.