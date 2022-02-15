+4466. В Алтайском крае снизилось суточное количество заболевших коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 15 февраля, зарегистрировали 4466 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 22 человека, сообщает региональный оперштаб.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 186 958 человек, в том числе 24780 детей. Выздоровели 124 879 человек. Умерли 9 134 человек.

По состоянию на 15 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2663 человека.

203 пациента с вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 422, из них подключено к аппаратам ИВЛ -150.

85 бессимптомных вирусоносители находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 894 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

На утро 15 февраля прививается 1 319 091 человек, в том числе 1 664 ребенка (12−17 лет): 68 164 человека получили первую прививку, в том числе 1 664 ребенка (12−17 лет); 1 167 584 человека полностью привиты. 83 343 человека получили повторную вакцинацию.

«Красная зона» в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

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