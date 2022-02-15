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Здоровье

+4466. В Алтайском крае снизилось суточное количество заболевших коронавирусом

В Алтайском крае, по данным на 15 февраля, зарегистрировали 4466 случаев заболевания коронавирусом. Скончались 22 человека, сообщает региональный оперштаб.

Медики в красной зоне.
Медики в красной зоне.
zdravalt.ru

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 186 958 человек, в том числе 24780 детей. Выздоровели 124 879 человек. Умерли 9 134 человек.

По состоянию на 15 февраля находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 2663 человека.

203 пациента с вирусной пневмонией находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных — 422, из них подключено к аппаратам ИВЛ -150.

85 бессимптомных вирусоносители находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 894 пациентов с вирусной пневмонией лечатся на дому.

На утро 15 февраля прививается 1 319 091 человек, в том числе 1 664 ребенка (12−17 лет): 68 164 человека получили первую прививку, в том числе 1 664 ребенка (12−17 лет); 1 167 584 человека полностью привиты. 83 343 человека получили повторную вакцинацию.

&quot;Красная зона&quot; в Диагностическом центре.
«Красная зона» в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Новые случаи

Барнаул — 2796, Алейск — 12, Алейский район — 29, Алтайский район — 39, Баевский район — 5, Бийск — 100, Благовещенский район — 35, Бурлинский район — 32, Быстроистокский район — 37, Волчихинский район — 33, Егорьевский район — 35, Ельцовский район — 5, Завьяловский район — 32, Залесовский район — 6, Заринский район — 30, Змеиногорский район — 21, Зональный район — 41, Калманский район — 39, Камень-на-Оби — 50, Каменский район — 16, Ключевский район — 19, Косихинский район — 19, Красногорский район — 26, Краснощековский район — 27, Крутихинский район — 8, Кулундинский район — 30, Курьинский район — 26, Кытмановский район — 5, Локтевский район — 25, Мамонтовский район — 21, Михайловский район — 16, Немецкий национальный район — 8, Новичихинский район — 19, Павловский район — 33, Панкрушихинский район — 18, Первомайский район — 38, Петропавловский район — 2, Поспелихинский район — 24, Ребрихинский район — 22, Родинский район — 39, Романовский район — 26, г. Рубцовск — 77, г. Славгород — 73, Смоленский район — 27, Советский район — 17, Солонешенский район — 26, Солтонский район — 4, Табунский район -34, Тальменский район — 39, Тогульский район — 23, Топчихинский район — 28, Третьяковский район — 15, Троицкий район — 30, Тюменцевский район — 27, Угловский район — 25, Усть-Калманский район — 37, Усть-Пристанский район — 8, Хабарский район — 5, Целинный район — 43, Чарышский район — 1, Шелаболихинский район — 48, Шипуновский район — 35.

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