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Жизнь

Эпидемиолог связал скачкообразные вспышки ковида в России с желанием «отложить до завтра»

Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал радио Sputnik, какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости COVID-19 в России.

Коронавирус. Штамм "омикрон".
Коронавирус. Штамм "омикрон".
C00.

Покровский отметил, что «скачки» заболеваемости связаны с тем, что в разных городах периоды подъема и спада волны коронавирусной инфекции могут не совпадать.

«Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе. Здесь имеет место в первую очередь влияние временного фактора и большой территории РФ. Сначала мы видели сильный подъем заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России еще продолжается устойчивый рост, это вполне закономерное явление», — пояснил эпидемиолог.

Он подчеркнул, что показатели, характеризующие заболеваемость, могут увеличиваться в середине каждой недели, поскольку россияне реже сдают тесты по выходным дням и откладывают поход до начала недели.

Результаты этих анализов бывают готовы как раз к середине недели.

«У нас может быть чисто технически такой подъем в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведенных в понедельник и вторник, — тех, которые не были сделаны в субботу и воскресенье. Эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости», — разъяснил эксперт.

Устойчивое снижение числа инфицированных в каждом регионе начинается тогда, когда проходит определенное время после начала подъема заболеваемости.

«Обычно после начала подъема заболеваемости в том или ином городе он сохраняется еще одну-две недели, а потом начинается спад», — указал Покровский.

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