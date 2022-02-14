Почему мужчины болеют COVID-19 чаще и тяжелее

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Почему мужчины болеют COVID-19 чаще , чем женщины?

По словам Армаиса Камалова, мужчины болеют ковидом чаще из-за высокого тестостерона.

Коронавирус. Пандемия. CC0

«Казалось бы, высокий тестостерон встречается у сильных мужчин, он имеет положительные стороны. Но при проникновении вируса в клетку он может создавать дополнительные „ворота“ для проникновения. Может быть, тем, кто имеет риск заболеть COVID-19, можно было бы превентивно назначить определенную группу препаратов, но пока это гипотеза», — сказал уролог.