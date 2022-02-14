Почему мужчины болеют COVID-19 чаще и тяжелее

60−65% больных коронавирусом — мужчины, уточнил Камалов радио Sputnik.
По словам Армаиса Камалова, мужчины болеют ковидом чаще из-за высокого тестостерона.
«Казалось бы, высокий тестостерон встречается у сильных мужчин, он имеет положительные стороны. Но при проникновении вируса в клетку он может создавать дополнительные „ворота“ для проникновения. Может быть, тем, кто имеет риск заболеть COVID-19, можно было бы превентивно назначить определенную группу препаратов, но пока это гипотеза», — сказал уролог.
Мужчины переносят коронавирус тяжелее, и об этом свидетельствуют временные проблемы с потенцией после выздоровления.
При этом, подчеркнул Камалов, пока нет данных о том, как COVID-19 влияет на репродуктивную систему.