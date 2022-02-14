14 февраля
Коронавирус
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Здоровье

Почему мужчины болеют COVID-19 чаще и тяжелее

Почему мужчины тяжелее переносят и чаще болеют COVID-19, рассказал врач-уролог и академик РАН Армаис Камалов. По его словам, вирус может влиять и на мужскую половую функцию.

Мужчина, мышцы.
Мужчина, мышцы.
CC0
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Сколько больных ковидом — мужчины?

60−65% больных коронавирусом — мужчины, уточнил Камалов радио Sputnik.

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Почему мужчины болеют COVID-19 чаще, чем женщины?

По словам Армаиса Камалова, мужчины болеют ковидом чаще из-за высокого тестостерона.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

«Казалось бы, высокий тестостерон встречается у сильных мужчин, он имеет положительные стороны. Но при проникновении вируса в клетку он может создавать дополнительные „ворота“ для проникновения. Может быть, тем, кто имеет риск заболеть COVID-19, можно было бы превентивно назначить определенную группу препаратов, но пока это гипотеза», — сказал уролог.

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Почему мужчины переносят ковид тяжелее?

Мужчины переносят коронавирус тяжелее, и об этом свидетельствуют временные проблемы с потенцией после выздоровления.

При этом, подчеркнул Камалов, пока нет данных о том, как COVID-19 влияет на репродуктивную систему.

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