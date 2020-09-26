В Алтайском крае умерли еще 7 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлен 81 инфицированный, смертельных случаев — 7, из них от коронавирусной инфекции — 4. В то же время выздоровело 66 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Где больше инфицированных

На 26 сентября в Алтайском крае зарегистрирован 81 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.

Больше всего их в Барнауле. Вот география новых инфицированных.

Барнаул — 65, Первомайский район — 4, Рубцовск — 3, Новоалтайск — 2, Бийск — 1, Заринск — 1, Камень-на-Оби — 1, Рубцовский район — 1, Топчихинский район — 1, Усть-Калманский район — 1, Целинный район — 1.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 13 459 человек. Среди них 1019 детей до 17 лет включительно. Всего выздоровело 12 057 человек, из них за прошедшие сутки — 66 пациентов.

Вакцинация против коронавируса. Анна Зайкова.

Где подхватывают инфекцию

Из общего числа заболевших 185 случаев — завозные, в том числе 7 — из-за рубежа.

7253 случаев — по контакту с ранее заболевшими лицами.

4284 — у больных внебольничной пневмонией, 3812 — у заболевших ОРВИ, в 5363 случаях — бессимптомное течение.

Количество тяжелобольных и подключенных к аппаратам ИВЛ — 152 и 52 соответственно.

Коронавирус. Пандемия. Маска. CC0

Трагические случаи

За весь период скончалось 466 человек, за прошедшие сутки — 7 пациентов, от COVID-19 — 4, иные причины смерти — 3 человека.

От коронавирусной инфекции всего скончались 191 человек, по иным причинам смерти — 271 человек; на экспертизе — 4 случая.

В Алтайском крае 24 сентября началась вакцинация от коронавируса. Первую прививку поставили главному эпидемиологу Алтайского края Ирине Переладовой. В то же время коронавирусом заразился губернатор края Виктор Томенко и ряд депутатов АКЗС.