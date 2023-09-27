В Алтайском крае выросло число желающих привиться от гриппа

За все время вакцинации городская больница №10 успела сделать прививки более семи тыс. человек. Более двух тыс. из них - дети.
Ранее мы рассказывали почему и как в Алтайском крае расширили показания к обязательной вакцинации.
За последнюю неделю количество желающих привиться от гриппа в Барнауле возросло на 35%, передает мэрия города.
За все время вакцинации городская больница №10 успела сделать прививки более семи тыс. человек. Более двух тыс. из них - дети.
Ранее мы рассказывали почему и как в Алтайском крае расширили показания к обязательной вакцинации.
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