В Алтайском крае выявили первый случай кори

Заболевший живет в Барнауле, он подхватил вирус за границей.
Специалисты определили группу людей, которые контактировали с заболевшим, провели экстренную иммунизацию.
Как заражаются корью?
К инфекции восприимчивы люди любого возраста, не привитые и не болевшие корью ранее.
Вирус кори живет в окружающей среде от 2 часов и более. Больной корью может чихнуть и покинуть помещение, а зашедший через 2 часа здоровый человек может заразится. Также известны случаи передачи инфекции по вентиляционной системе.
Инкубационный период (то есть время от контакта с больным до начала болезни) при кори составляет 21 день, однако чаще всего контактные лица заболевают на 8−14 день.
Какие симптомы кори?
- Температура до 40 градусов Цельсия.
- Сыпь.
- Очень плохое самочувствие, головная боль.
- Конъюнктивит, светобоязнь.
- Сухой кашель, насморк.
При первых проявлениях кори нужно немедленно обратиться к врачу.