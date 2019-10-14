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Здоровье

В Алтайском крае выявили первый случай кори

В Алтайском крае осенью зарегистрировали первый случай кори. Об этом 14 октября министр здравоохранения Дмитрий Попов рассказал на аппаратном совещании у вице-губернатора региона Ирины Долговой, пишет «Алтайская правда».

Врачи, больница
Врачи, больница
unsplash

Заболевший живет в Барнауле, он подхватил вирус за границей.

Специалисты определили группу людей, которые контактировали с заболевшим, провели экстренную иммунизацию.

Как заражаются корью?

К инфекции восприимчивы люди любого возраста, не привитые и не болевшие корью ранее.

Вирус кори живет в окружающей среде от 2 часов и более. Больной корью может чихнуть и покинуть помещение, а зашедший через 2 часа здоровый человек может заразится. Также известны случаи передачи инфекции по вентиляционной системе.

Инкубационный период (то есть время от контакта с больным до начала болезни) при кори составляет 21 день, однако чаще всего контактные лица заболевают на 8−14 день.

Какие симптомы кори?

  • Температура до 40 градусов Цельсия.
  • Сыпь.
  • Очень плохое самочувствие, головная боль.
  • Конъюнктивит, светобоязнь.
  • Сухой кашель, насморк.

При первых проявлениях кори нужно немедленно обратиться к врачу.

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