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2 февраля
Коронавирус
Здоровье

В Барнауле бывший ковидный госпиталь заработал по-старому после тотальной дезинфекции

Краевой госпиталь для ветеранов войн, в котором до недавнего времени было 330 коек для лечения ковидных больных, начал принимать первых нековидных пациентов, рассказали «Вести Алтай».

В краевом госпитале для ветеранов войн.
В краевом госпитале для ветеранов войн.
пресс-служба минздрава Алтайского края.

Ковидный госпиталь был здесь менее двух недель назад. Теперь по распоряжению минздрава края ковидный статус с него сняли. В здании провели тотальную дезинфекцию, взяли контрольные смывы и провели генеральную уборку.

Палаты готовы к приему пациентов. Медики же могут работать без защитного костюма.

Количество ковидных коек здесь достигало 330, сейчас их 305, как до пандемии.

При этом сохраняется все, что было перестроено при переводе медучреждения в статус инфекционного госпиталя: конструкции, обеспечивающие систему шлюзов, точки кислорода в палатах.

Алтайский краевой госпиталь для ветеранов.
Алтайский краевой госпиталь для ветеранов.
Олег Богданов

Поэтому в случае необходимости оно сможет вернуться к оказанию помощи ковидным больным.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае ;как и в России в целом) постепенно снижается: 2 февраля подтвердилось 178 новых случаев.

А вот количество летальных исходов пока остается на высоком уровне: за сутки, по данным оперштаба, умерло еще 15 человек.

По последним данным минздрава России, в стране в целом освободилось около трети ковидных коек, информирует «Интерфакс».

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