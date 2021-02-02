Число летальных случаев в алтайских ковидных госпиталях держится на высоком уровне

Количество летальных исходов в ковидных госпиталях Алтайского края продолжает держаться на стабильно высоком уровне. За сутки умерло еще 15 человек. Подтвердилось 178 новых случаев заражения COVID-19, 194 пациента закрыли больничные, сообщили 2 февраля в оперштабе.

360 человек находятся в тяжелом состоянии, 99 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего в больницах 1 621 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 695 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 39 362 человека. Выздоровели всего 35 365 человек. Умерло 1 985 пациентов.

Новые случаи

Барнаул — 47,

Рубцовск — 16,

Бийск — 14,

Славгород — 8,

Локтевский райони Поспелихинский район — по 5 заболевших,

Алейск , Новичихинский , Павловский районы — по 4 заболевших,

Новичихинский Павловский районы — по 4 заболевших, Яровое , Бийский , Завьяловский , Змеиногорский , Каменский , Красногорский , Михайловский , Рубцовский , Солонешенский , Усть-Пристанский , Чарышский , Шипуновский районы — по 3 заболевших,

Бийский Завьяловский Змеиногорский Каменский Красногорский Михайловский Рубцовский Солонешенский Усть-Пристанский Чарышский Шипуновский районы — по 3 заболевших, Новоалтайск , Бурлинский , Калманский , Краснощековский , Мамонтовский , Родинский , Солтонский , Тальменский , Топчихинский , Целинный , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Бурлинский Калманский Краснощековский Мамонтовский Родинский Солтонский Тальменский Топчихинский Целинный Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Заринск , Алтайский , Благовещенский , Волчихинский , Заринский , Зональный , Ключевский , Крутихинский , Немецкий национальный , Первомайский , Петропавловский , Угловский , Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

На утро 2 февраля в прививочной кампании участвует 21 медицинская организация. 11 809 (+729 за сутки) человек получили первую прививку, 1 635 (+124) человек полностью привиты (получили две прививки).