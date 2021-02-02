Число летальных случаев в алтайских ковидных госпиталях держится на высоком уровне

360 человек находятся в тяжелом состоянии, 99 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в больницах 1 621 человек с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией и 695 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Общее число заболевших в крае с начала пандемии составляет 39 362 человека. Выздоровели всего 35 365 человек. Умерло 1 985 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 47,
- Рубцовск — 16,
- Бийск — 14,
- Славгород — 8,
- Локтевский райони Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Алейск, Новичихинский, Павловский районы — по 4 заболевших,
- Яровое, Бийский, Завьяловский, Змеиногорский, Каменский, Красногорский, Михайловский, Рубцовский, Солонешенский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шипуновский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Бурлинский, Калманский, Краснощековский, Мамонтовский, Родинский, Солтонский, Тальменский, Топчихинский, Целинный, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Заринск, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Заринский, Зональный, Ключевский, Крутихинский, Немецкий национальный, Первомайский, Петропавловский, Угловский, Усть-Калманский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
На утро 2 февраля в прививочной кампании участвует 21 медицинская организация. 11 809 (+729 за сутки) человек получили первую прививку, 1 635 (+124) человек полностью привиты (получили две прививки).