«Эпидситуация стабильна»: в Барнауле собираются закрывать еще один ковидный госпиталь

«На этой неделе будет решаться вопрос о закрытии ковидного госпиталя в краевом госпитале для ветеранов войн, и медицинская организация вернется к обычному режиму работы», — цитирует Попова пресс-служба регионального правительства.
Пока учреждение стоит в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.
Всего в регионе работает 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто более 3,6 тыс. коек.
По данным на 25 января, общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 37 895 человек. Выздоровели всего 33 911 человек. Умерло 1 871.