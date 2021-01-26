«Эпидситуация стабильна»: в Барнауле собираются закрывать еще один ковидный госпиталь

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае ниже эпидпорога на 10%, а ситуация по коронавирусной инфекции стабильна, заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов на совещании в правительстве 25 января. Планируется закрыть еще один ковидный госпиталь.