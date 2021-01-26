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Жизнь

«Эпидситуация стабильна»: в Барнауле собираются закрывать еще один ковидный госпиталь

Показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ в Алтайском крае ниже эпидпорога на 10%, а ситуация по коронавирусной инфекции стабильна, заявил министр здравоохранения края Дмитрий Попов на совещании в правительстве 25 января. Планируется закрыть еще один ковидный госпиталь.

Медицина, коронавирус.
Медицина, коронавирус.
СС0

«На этой неделе будет решаться вопрос о закрытии ковидного госпиталя в краевом госпитале для ветеранов войн, и медицинская организация вернется к обычному режиму работы», — цитирует Попова пресс-служба регионального правительства.

Пока учреждение стоит в резерве на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.

Всего в регионе работает 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто более 3,6 тыс. коек.

По данным на 25 января, общее число заболевших COVID-19 в крае составляет 37 895 человек. Выздоровели всего 33 911 человек. Умерло 1 871.

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