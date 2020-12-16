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Здоровье

В Барнауле больше половины тестов «Инвитро» на антитела к ковид оказываются положительными

У пациентов из Барнаула, сдавших тест на антитела к коронавирусу в лабораториях «Инвитро», доля положительных результатов превысила 50%, сообщил РБК.

Анализы. Пробирки.
Анализы. Пробирки.
CC0

В Сибири по показателю среднего суточного процента положительных результатов в декабре Барнаул расположился на четвертом месте.

  • Новосибирск — 62%,
  • Красноярск — 58%,
  • Омск — 56%,
  • Барнаул — 55%,
  • Иркутск — 54%.

В Москве, например, средний суточный показатель положительных результатов в декабре составил 30%.

Исследование на антитела проводят, чтобы понять силу иммунного ответа организма на заболевание. И в этом случае человек может получить неоднозначный результат, то есть ни положительный, ни отрицательный, отмечали вирусологи.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

Ранее кузбасские медики, начавшие вакцинацию от коронавируса, неожиданно выяснили, что большое количество людей уже имеют антитела.

По последним данным, на COVID-19 в Алтайском крае обследовали 900 669 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 208,59 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 4243 человека в день.

Общее число заболевших с начала пандемии в крае составило 29 682 человека, в том числе 1 940 детей.

Выздоровели всего 26 097 человек. Умерло 1 330.

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