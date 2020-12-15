Удивленные медики заявили о неожиданном формировании массового иммунитета в Сибири

Председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Глеб Колпинский заявил, что большинство людей уже имеют антитела к ковиду.
«К нам сейчас пошли неорганизованные группы — это, в частности, несколько школ и МЧС. И у них выявляют от 30% до 75% уже имеющих антитела. Люди переболели бессимптомно. Для докторов это сейчас удивительно», — рассказал Колпинский 15 декабря на заседании координационного совета.
Для примера он привел реальный случай, когда на вакцинацию пришла группа из 23 человек, а после тестов оказалось, что 17 уже имеют антитела.
«Или 89 человек — одна организованная группа, у 69 из них есть антитела. То есть нам для прививок остается немного народа. Можно говорить уже, значит, о начале формирования группового иммунитета», — подчеркнул Колпинский.
Он также отметил, что пока «это не очень репрезентативно, поскольку количество не очень большое», но дальнейшая статистика при вакцинации покажет.
В целом же, по его словам, необходимо привить примерно 60% населения, чтобы сформировать массовый иммунитет и остановить пандемию.
Ранее мэр Новокузнецка объяснил, почему он в числе первых вакцинировался вместе с медиками и педагогами.