Удивленные медики заявили о неожиданном формировании массового иммунитета в Сибири

Кузбасские медики, начавшие вакцинацию от коронавируса, неожиданно выяснили, что большое количество людей уже имеют антитела, сообщает « Интерфакс-Сибирь ».

Председатель комитета по здравоохранению регионального парламента Глеб Колпинский заявил, что большинство людей уже имеют антитела к ковиду.

«К нам сейчас пошли неорганизованные группы — это, в частности, несколько школ и МЧС. И у них выявляют от 30% до 75% уже имеющих антитела. Люди переболели бессимптомно. Для докторов это сейчас удивительно», — рассказал Колпинский 15 декабря на заседании координационного совета.

Для примера он привел реальный случай, когда на вакцинацию пришла группа из 23 человек, а после тестов оказалось, что 17 уже имеют антитела.

Коронавирус. Медицина. Анализы. CC0

«Или 89 человек — одна организованная группа, у 69 из них есть антитела. То есть нам для прививок остается немного народа. Можно говорить уже, значит, о начале формирования группового иммунитета», — подчеркнул Колпинский.

Он также отметил, что пока «это не очень репрезентативно, поскольку количество не очень большое», но дальнейшая статистика при вакцинации покажет.

В целом же, по его словам, необходимо привить примерно 60% населения, чтобы сформировать массовый иммунитет и остановить пандемию.

Ранее мэр Новокузнецка объяснил, почему он в числе первых вакцинировался вместе с медиками и педагогами.