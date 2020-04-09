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9 апреля
Коронавирус

В Барнауле госпиталь для зараженных COVID-19 детей откроют «как только выявят больше пятерых»

Центр охраны материнства и детства Алтайского края (АККЦОМД) готов к развертыванию инфекционного госпиталя, сообщает в своем Instagram региональный минздрав.

Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Горбольница №5. Подготовка к приему больных с коронавирусом.
Дмитрий Лямзин.

«Как только в регионе будет выявлено больше 5 детей, заболевших коронавирусом, начнется заполнение инфекционного госпиталя Центра охраны материнства и детства», — уточнили в ведомстве.

Минздрав отмечает, что сейчас таких детей госпитализируют в спецбоксы Городской больницы № 11. Напомним, на данный момент в ней находятся два ребенка (6 и 11 лет), их состояние удовлетворительное.

Инфекционный госпиталь будет развернут в отдельно стоящем 4-этажном здании по улице Попова, 31. Здание рассчитано на 108 коек, из них 15 реанимационных, 16 — в палатах интенсивной терапии, 6 — в боксах.

«В течение двух дней дети с другими заболеваниями будут выписаны домой, либо переведены для дальнейшего лечения в Детскую городскую больницу № 1 г. Барнаула», — разъяснили в минздраве.

Коронавирус, медицинская маска.
Коронавирус, медицинская маска.
CC0

В министерстве подчеркнули, что инфекционный госпиталь обеспечен аппаратами искусственной вентиляции легких (15, а всего в АККЦОМД 42 аппарата ИВЛ) и кислородными концентраторами.

Также создан необходимый запас по дезинфекционным и антисептическим средствам.

Полностью укомплектован штат сотрудников. Медперсонал разместят в отдельно стоящем 3-этажном здании, расположенном на территории АККЦОМД. Врачи и медсестры обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, накануне в крае временно запретили плановую госпитализацию, но сделаны исключения для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

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