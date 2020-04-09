Запрет на госпитализацию. Губернатор Алтайского края объяснил, кого не примут в больницах

8 апреля губернатор Алтайского края вновь внес изменения в свой указ об ограничения в связи с распространением коронавируса. Изменения касаются работы медицинских учреждений.

Госпитализация

В крае временно запретили плановую госпитализацию, но сделаны исключения для пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Также сделано исключение для пациентов с состояниями, при которых откладывать оказание медицинской помощи нельзя, потому что это будет представлять угрозу жизни.

Поликлиники

Посещение поликлиник также запрещено. Исключительными случаями также, как и в случае с госпитализацией, могут быть приемы пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка медпомощи может быть смертельно опасной.

Это, например, пациенты с острыми заболеваниями, травмами, обострениями хронических заболеваний.

Диспансеризация и профосмотры

Временный запрет действует и на плановую диспансеризация и профилактические осмотры.

Исключение сделано по медосмотрам для трудоустройства на работу и осуществление профессиональной деятельности, медосмотров по направлению призывной комиссии, а также для прохождения медико-социальной экспертизы и получения справок об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Вакцинация

Плановая вакцинация детей и взрослых приостановлена, за исключением вакцинации новорожденных в родильных домах и перинатальных центрах.

Для «москвичей»

Отдельно губернатор уточнил алгоритм действий для всех прилетающих из Москвы. Изменения в указе предписывают всем прибывшим в Барнаул рейсами из Москвы обеспечить самоизоляцию на 14 дней со дня прибытия.

В самолете. CC0

Жители Алтайского края смогут пройти самоизоляцию в домашних условиях, остальные — по месту прибытия, а в случае отсутствия условий для самоизоляции — в обсерваторе.

Все прибывшие из столицы в Алтайский обязаны немедленно сообщать об этом на горячую линию Роспотребнадзора по телефону (3852) 24−99−59

По данным оперштаба на 9 апреля, в крае 18 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. За последние сутки новых случаев не зафиксировано.