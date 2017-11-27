В Барнауле на весь Поток будет одна больница

Три городские больницы Барнаула — №3, №6 и №9 — объединили в рамках программы оптимизации по приказу Министерства здравоохранения. 1 ноября они стали одним юридическим лицом.

На ул. П. Сухова, 18 сейчас реконструируют здание, в котором весной следующего года планируют открыть поликлинику. Там организуют дневной стационар третьей больницы, который сейчас находится на ул. Островского, 16, и переведут поликлиническое отделение с ул. Титова, 29. Что будет со зданиями по этим адресам, в Минздраве пока не решили.

Больница на ул. Титова, 29 — это знаменитая "шестиэтажка", которую в 2014 году закрыли из-за аварийного состояния. Несмотря на закрытие основного корпуса, поликлиническое отделение все это время продолжало работать по этому же адресу. Дневной стационар в 2014 году переехал на ул. Островского, и теперь, вместе с поликлиникой, он снова переедет в здание на ул. П. Сухова.

По словам главврача, объединение произошло только юридически. Территориально все жители будут ходить туда, где закреплены — в поликлиники на ул. Бехтерева, 26 и Петра Сухова, 63.

Александр Шпиготский,

главный врач городской больницы №3:

— Укрупнение больниц — это качественное улучшение оказания медицинской помощи. За счет консолидации кадровых и медицинских ресурсов в одном месте, мы уверены, население будет больше удовлетворено качеством медицинских услуг. При объединении мы получили 71 230 прикрепленных человек, это почти весь Поток. Новая поликлиника рассчитана на 1200-1300 посещений в две смены.

По словам главврача, объединение не повлияло на персонал больниц — все врачи, медсестры, санитары и уборщицы приняты на работу в новую организацию. Пока никаких решений о ликвидации и закрытии тех мест, где находятся сейчас больницы, не принято. Всё остается на своих местах.

В реконструированном здании поликлиники будет новое оборудование для участковых врачей и узких специалистов — рентгенологическое и ультразвуковое оборудование функциональной диагностики. Также появится лифт для маломобильных групп населения.

Реконструкция проводится в два этапа. Первый — ремонт здания для самой поликлиники — начался 14 ноября и закончится в феврале. После этого начнут завозить медицинское оборудование и мебель. На втором этапе снесут двухэтажное здание бывшего лицея №38, которое примыкает к зданию поликлиники, и возведут пристройку. В ней будет "открытая регистратура". Также на этом этапе полностью реконструируют территорию поликлиники. Второй этап планируют начать летом.

Принимать пациентов в поликлинике планируют начать уже весной 2018 года.

По словам Игоря Новикова, гендиректора компании-подрядчика "Новострой", работы только начались, но уже сделано 30% от всего объема. В здании уже заменили вентиляцию и электрические сети.

Игорь Новиков,

генеральный директор компании "Новострой":

— Больница будет оборудована новейшими технологиями, все "внутренности" будут новые: компьютерные и электрические сети, вентиляция, канализация.

В интервью altapress.ru министр здравоохранения Алтайского края Ирина Долгова отмечала, что из-за включения маломощных поликлиник в состав крупных пациент получит возможность оперативнее получать консультации узких специалистов и проводить сложные диагностические процедуры. По её словам, укрупнение обеспечивает непрерывность оказания медпомощи на время отпусков, учебы, болезни врачей-специалистов и позволяет эффективно использовать диагностическое оборудование, минимизировать дублирование исследований и снижает время ожидания приема врача.