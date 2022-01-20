В Барнауле начали диагностировать остеопороз на ранних стадиях и просчитывать возможные переломы на 10 лет вперед

Человек даже может и не подозревать о том, что у него остеопороз до тех пор, пока не получит тяжелый перелом. Внешне болезнь как правило никак не проявляется, и нередко люди, особенно пожилого возраста, попросту запускают ее. Сегодня жителям Барнаула стала доступна ранняя и самая точная диагностика тяжелого заболевания. В клинике «Пигмалион» появился современный рентгеновский денситометр с технологией DEXA. О его бесспорных преимуществах в борьбе с тяжелой болезнью рассказала заведующая рентгенологическим отделением «Пигмалион» Полина Лобова.

Остеопороз — системное заболевание, поражающее кости скелета. Оно сопровождается снижением плотности и прочности костей, что приводит к большому риску переломов даже при минимальной травме. Поэтому так важно диагностировать заболевание на ранней стадии и вовремя начать лечение.

При этом многие эксперты называют остеопороз «возрастной эпидемией». Не удивительно, ведь как правило заболеванию подвержены люди пожилого возраста. Однако под ударом не только они. Остеопороз молодеет и нередко встречается у детей.

Эксперт отметила, коварство болезни в том, что она приводит к уменьшению прочности костей. Поэтому риск перелома даже при минимальной травме, например, падения на скользком тротуаре зимой, может навсегда приковать больного к постели.

Остеопороз — не приговор. Фото: архив клиники «Пигмалион»

Полина Лобова,

врач-рентгенолог клиники «Пигмалион»:

— Есть два наиболее типичных перелома, которые может спровоцировать остеопороз: переломы шейки бедра и поясничного отдела позвоночника. Реже, но все же встречаются, переломы лучевой кости. Чаще всего им подвержены пожилые пациенты. Впоследствии таких больных ждет длительный и тяжелый процесс реабилитации, который не всегда помогает полностью восстановиться. Например, перелом шейки бедра может закончиться инвалидностью.

Современная медицина нашла действенный способ борьбы с остеопорозом. В его основе — ранняя диагностика. Она стала возможна благодаря появлению денситометрии. Это наиболее достоверный метод выявления остеопороза на ранних стадиях, когда еще можно максимально снизить риски.

— В центре восстановительной медицины и реабилитации «Пигмалион» появился новейший рентгенологический аппарат OsteoSys Dexxum-3 с технологией DEXA. Он способен определить плотность костной ткани и помогает эффективно диагностировать остеопороз на любых стадиях.

Преимущества технологии DEXA рентгенологического аппарата OsteoSys Dexxum-3 Полноценное исследование осевого скелета

Высокая чувствительность

Высокая точность

Воспроизводимость не менее 99%

Низкая доза рентгеновского облучения

Высокая скорость исследования: 85 сек. для передней и задней частей позвоночника , 65 сек. для бедер

По словам врача-рентгенолога, у аппарата OsteoSys Dexxum-3 есть ряд особенностей. Во-первых, он измеряет минеральную плотность костей. Во-вторых, оценивает степень риска перелома в наиболее уязвимом месте. В-третьих, проводит калькуляцию T-score, то есть определяет плотность костной ткани в виде определенного числа отклонений от значения данного показателя в пожилом возрасте.

Остеопороз — не приговор. Фото: архив клиники «Пигмалион»

Полина Лобова,

врач-рентгенолог клиники «Пигмалион»:

— Денситометрию назначает эндокринолог, либо травматологи пациентам с гормональными заболеваниями. В зоне риска, как правило, находятся люди пожилого возраста. Но сейчас нередко такой вид диагностики назначают и детям.

Эксперт добавила: OsteoSys Dexxum-3 способен выявить любое из трех состояний костной ткани у пациентов: остеопороз, остеопению (пограничное состояние между здоровыми костями и остеопорозом) и нормальное состояние костей.

Полина Лобова,

врач-рентгенолог клиники «Пигмалион»:

— Важно, что благодаря новому рентгенологическому аппарату теперь можно определить факторы риска переломов для тех или иных отделов скелета. Это стало возможно благодаря такой функции, как измерение плотности костной ткани. Тонкая, хрупкая кость может сломаться даже при небольших травмах в случаях, когда здоровая останется целой.

Кроме того, специалисты «Пигмалиона» могут рассчитать прогноз вероятности перелома на ближайшие 10 лет. Для этого плотность котной ткани измеряется в стандартных местах, где высока вероятность получить серьезный перелом.

Остеопороз — не приговор. Фото: архив клиники «Пигмалион»

Полина Лобова,

врач-рентгенолог клиники «Пигмалион»:

— Такой вид диагностики проводится по назначению врача, но людям пожилого возраста лучше подумать о потенциальной опасности заранее и не пренебрегать современными методами. Если болезнь выявить на ранних стадиях и начать лечение, можно избежать тяжелых последствий.

Что еще может предложить центр восстановительно медицины и реабилитации «Пигмалион» в сфере ранней диагностики заболеваний?

Во-первых, исследования на рентгеновском аппарате Jumong, который подходит для широкого диапазона исследований с высоким уровнем визуализации.

Во-вторых, «скрининг» молочных желез в стандартных и угловых проекциях на маммографе MX-600 c устройством цифровой рентгенографии (CR). Он позволяет проводить диагностику в цифровом формате на высоком уровне.

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