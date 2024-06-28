В Барнауле пациентам предлагают высокоточную имплантацию зубов по акции

Знаменитый писатель и педагог Дейл Карнеги говорил: «Улыбка… много дает. Она обогащает тех, кто ее получает, не обедняя при этом тех, кто ее дарит. Она длится мгновение, а в памяти остается порой навсегда». Но, к сожалению, иногда люди начинают стесняться своей улыбки. И чаще всего причина этого понятна и предсказуема. Это — неважное состояние, а то и отсутствие некоторых зубов.

Но именно возвращением человеку той самой улыбки, которая запомнится всем, с кем он общается, и занимаются специалисты, работающие в клинике «Крокус».

«Мы с заботой относимся к нашим пациентам, потому что наша главная миссия — сохранить зубы, время, деньги, нервы», — говорят в этой клинике. Здесь предлагают пациентам обрести новые зубы от прогрессивной стоматологии с контролем КТ.

В клинике «Крокус» помогут, когда:

вы устали жевать на одной стороне, потому что на второй отсутствует важный для пережевывания пищи зуб;

зуб обречен на удаление, но вы не хотите с ним расставаться;

вы хотите воссоздать любой отсутствующий зуб.

За имплантами удобно ухаживать. Два раза в день чистка зубов, раз в полгода — профессиональная чистка. Никакой дополнительный уход не нужен! С ними снова можно наслаждаться любимой едой. Они спокойно выдержат прежние нагрузки: мясо, орехи и другие блюда снова будут в вашем ежедневном рационе.

И, главное, снова можно широко улыбаться! После установки имплантов вернется прежняя уверенность и общительность.

Имплантация зубов в клинике «Крокус». Фото предоставлено компанией «Крокус». Имплантация зубов в клинике «Крокус». Фото предоставлено компанией «Крокус». Имплантация зубов в клинике «Крокус». Фото предоставлено компанией «Крокус». Имплантация зубов в клинике «Крокус». Фото предоставлено компанией «Крокус». Стоматолог-хирург Илья Сергеевич Измайлов. Фото предоставлено компанией «Крокус». Имплантация зубов в клинике «Крокус». Фото предоставлено компанией «Крокус».

Всего за восемь лет в «Крокусе» провели уже более 6500 имплантаций без осложнений.

Наша команда подобрана с любовью к медицине и нашим пациентам, — говорит главврач клиники Станислав Александрович Гончаров.

После консультации вам сделают снимок в партнерской клинике Carrolit (Карролит), которая расположена всего в пяти минутах ходьбы, посоветуют имплант, подходящий к вашему случаю, расскажут о коронках и подберут индивидуальный план лечения. Вы получите всю важную информацию для принятия обдуманного решения, а также зафиксируете скидку на ваше лечение.

Снимок зубов сделают на компьютерном томографе VATECH Pax-I 3D (ВАТЕК Пакс-И 3Д). На нем сразу видно все зубы во всех проекциях. Стоматолог может рассмотреть состояние костей челюсти, десен и пазух и сделать точный план лечения. Доза облучения здесь в четыре раза меньше в сравнении с другими аппаратами.

Пребывание в клинике будет максимально комфортным. Врач нанесет обезболивающий гель перед введением анестезии. Подчеркнем особо, что здесь используют анестетики последнего поколения. Стоматологу помогает опытный ассистент, который предложит подушку, плед, телевидение для удобства.

Стоматолог-хирург Илья Сергеевич Измайлов. Фото предоставлено компанией «Крокус».

Операцию делает опытный стоматолог-хирург Илья Сергеевич Измайлов, отличающийся мягкой и точной работой. На его счету более 500 успешных операций. Врач внимателен даже к самым мелким деталям, поэтому каждая его работа — как произведение искусства. В списке его хобби создание витражей и живопись маслом, а настольные игры — его способ тренировать тактику и стратегию. Ведь здесь каждый ход важен, как и каждое движение в хирургии.

После заживления, через три месяца после операции, вас примет стоматолог-ортопед Константин Евгеньевич Зубов. Он снимет слепки, и уже через 14 дней вам установят коронку.

Имплантация одного зуба по акции — 28 900 рублей вместо 35 000 рублей. Зафиксируйте скидку, записавшись на консультацию.*

* Предложение действительно на момент публикации.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

№ Л041-01151-22/00351142 от 25.08.2017 года

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