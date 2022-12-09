В Барнауле строят огромный хирургический корпус для детей

Хирургический корпус строят по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», он входит в национальной проект «Здравоохранение».
На возведение выделили 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 108 млн рублей из краевого (на условиях софинансирования). Подрядчиком выступила компания «Селф». Проектированием занимался «Алтайгражданпроект».
В новом корпусе будет восемь этажей, здесь разместятся 165 коек. Предусмотрены приемно-диагностическое отделение, блок лучевой диагностики, реанимационный консультативный педиатрический центр, семь операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек и клинико-диагностическая лаборатория.
Стационар будет включать отделения уроандрологии, детской хирургии (по 30 коек каждое), нейрохирургии (15 коек), травматологии и ортопедии, а также онкологическое отделение (на 45 коек каждое).
В здании разместятся отделения УЗИ и рентгенодиагностический кабинет на три рабочих места. Корпус оснастят аппаратом компьютерной томографии. Будет централизованное стерилизационное отделение, блок профилактической дезинфекции, конференц-зал и аптека.
Строительство корпуса решит сразу несколько важных задач для регионального здравоохранения. Например, сейчас некоторые виды хирургической помощи новорожденным и детям могут оказать только в больницах для взрослых. Детей со многими аномалиями развития и травмами врачи вынуждены направлять в Новосибирск. Там же проводят сложные нейрохирургические операции. С появлением нового корпуса все виды медпомощи маленькие пациенты смогут получать на Алтае.
Общая площадь нового корпуса составит 19,5 тыс. кв. м. Строительство планируют завершить в 2025 году.
Важный для детского здравоохранения объект планировали построить в крае еще в 2012 году. Проект прошел все необходимые экспертизы в 2020-м.
Общие затраты на строительство два года назад оценивали в 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 помешала всем планам. Называли цифру в 3,4 млрд рублей. В новых реалиях вместе со всей медицинской техникой, которая нужна новому корпусу, проект обойдется в 4,42 млрд рублей.
«Ежегодно в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства выполняют более 5 тыс. операций, в том числе около 3 тыс. полостных, — рассказал заместитель главного врача по хирургии Центра охраны материнства и детства Юрий Тен.
— С введением в эксплуатацию нового корпуса объемы оказания медицинской помощи возрастут, поступит новое высокотехнологичное оборудование. Строительство хирургического корпуса — это новый виток развития хирургической службы региона. Достойный подарок не только нам, медикам, но и маленьким жителям Алтайского края».
Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь!