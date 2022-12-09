В Барнауле строят огромный хирургический корпус для детей

Возле главного корпуса краевого клинического центра охраны материнства и детства строят новый хирургический корпус. Сейчас там снесли зеленые насаждения, демонтировали прежнее здание, вырыли котлован, занимаются устройством буронабивных свай.

Хирургический корпус строят по региональному проекту «Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», он входит в национальной проект «Здравоохранение».

На возведение выделили 3,8 млрд рублей из федерального бюджета и 108 млн рублей из краевого (на условиях софинансирования). Подрядчиком выступила компания «Селф». Проектированием занимался «Алтайгражданпроект».

В новом корпусе будет восемь этажей, здесь разместятся 165 коек. Предусмотрены приемно-диагностическое отделение, блок лучевой диагностики, реанимационный консультативный педиатрический центр, семь операционных, отделение реанимации и интенсивной терапии на 12 коек и клинико-диагностическая лаборатория.

Стационар будет включать отделения уроандрологии, детской хирургии (по 30 коек каждое), нейрохирургии (15 коек), травматологии и ортопедии, а также онкологическое отделение (на 45 коек каждое).

В здании разместятся отделения УЗИ и рентгенодиагностический кабинет на три рабочих места. Корпус оснастят аппаратом компьютерной томографии. Будет централизованное стерилизационное отделение, блок профилактической дезинфекции, конференц-зал и аптека.

Строительство детского хирургического корпуса. Минздрав АК.

Строительство корпуса решит сразу несколько важных задач для регионального здравоохранения. Например, сейчас некоторые виды хирургической помощи новорожденным и детям могут оказать только в больницах для взрослых. Детей со многими аномалиями развития и травмами врачи вынуждены направлять в Новосибирск. Там же проводят сложные нейрохирургические операции. С появлением нового корпуса все виды медпомощи маленькие пациенты смогут получать на Алтае.

Общая площадь нового корпуса составит 19,5 тыс. кв. м. Строительство планируют завершить в 2025 году.

Важный для детского здравоохранения объект планировали построить в крае еще в 2012 году. Проект прошел все необходимые экспертизы в 2020-м.

Общие затраты на строительство два года назад оценивали в 1,5 млрд рублей. Пандемия COVID-19 помешала всем планам. Называли цифру в 3,4 млрд рублей. В новых реалиях вместе со всей медицинской техникой, которая нужна новому корпусу, проект обойдется в 4,42 млрд рублей.