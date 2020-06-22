В Барнауле заработал новейший медицинский центр, построенный на частные деньги

Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) начали строить в крае в 2017 году. В 2018 году его планировали открыть. Но открытие перенесли из-за необходимости подготовки документации.

На сегодня и медицинская лицензия, и разрешение «Росатома» получены. Центр построен Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС) из Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы правительства края, вложения в проект составили более 600 млн рублей, и это полностью частные инвестиции.

«С сегодняшнего дня мы приступили к работе, технически мы открылись. Пока у нас нехватка сотрудников — у меня работает 20 человек, а должно быть около 50. Такая нехватка произошла из-за распространения коронавирусной инфекции, половина сотрудников пошла работать в ковидный госпиталь. и набираем новых», — пояснила гендиректор компании «ЛДЦ МИБС-Барнаул» Ирина Кригер.

Одна из проблем сегодня — в том, что минздрав края до сих пор не дал объемы и стоимость услуг для пациентов, которых будут принимать по полису — ОМС. Платных пациентов в центре уже сейчас готовы принимать.

Согласно соглашению с правительством края власти предоставили инвестору участок без торгов — целевым назначением под строительство центра. Аркадий Столпнер, председатель правления института, обещал лично контролировать строительство.