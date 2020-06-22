Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 июня
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

В Барнауле заработал новейший медицинский центр, построенный на частные деньги

22 июня в Барнауле начал работу Центр ядерной медицины, сообщает ТАСС. По данным агентства, в медучреждении прошло техническое открытие.

Томография.
Томография.
СС0

Центр позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ-центр) начали строить в крае в 2017 году. В 2018 году его планировали открыть. Но открытие перенесли из-за необходимости подготовки документации.

На сегодня и медицинская лицензия, и разрешение «Росатома» получены. Центр построен Медицинским институтом им. Березина Сергея (МИБС) из Санкт-Петербурга. По данным пресс-службы правительства края, вложения в проект составили более 600 млн рублей, и это полностью частные инвестиции.

«С сегодняшнего дня мы приступили к работе, технически мы открылись. Пока у нас нехватка сотрудников — у меня работает 20 человек, а должно быть около 50. Такая нехватка произошла из-за распространения коронавирусной инфекции, половина сотрудников пошла работать в ковидный госпиталь. и набираем новых», — пояснила гендиректор компании «ЛДЦ МИБС-Барнаул» Ирина Кригер.

Одна из проблем сегодня — в том, что минздрав края до сих пор не дал объемы и стоимость услуг для пациентов, которых будут принимать по полису — ОМС. Платных пациентов в центре уже сейчас готовы принимать.

Согласно соглашению с правительством края власти предоставили инвестору участок без торгов — целевым назначением под строительство центра. Аркадий Столпнер, председатель правления института, обещал лично контролировать строительство.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость