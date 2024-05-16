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Здоровье

В барнаульском парке «Изумрудный» пройдет Всемирный День памяти жертв СПИДа

В воскресенье, 19 мая, Всемирный День памяти жертв СПИДа пройдет в парке «Изумрудный». Об этом сообщает администрация парка.

В прошлом году в Алтайском крае зарегистрировали 1809 новых случаев болезни. Чаще всего болезнь распространяется половым путем у людей 35-45 лет.

Акция Всемирный День памяти жертв СПИДа проходит каждое третье воскресенье мая.

В воскресенье, 19 мая, с 12:30 до 18:30 любой желающий может пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ.

С 14:00 до 16:00 в парке пройдет музыкально-драматическая программа форум-театра «Никто».

Ранее сообщалось, что в России начали меньше болеть ВИЧ.

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