Пожилой мужчина справился с ВИЧ и раком крови

68-летний американец вылечился от ВИЧ и рака. Об этом сообщает Telegram-канал "Новости США".

Пол Эдмондс живет в Калифорнии. Ему удалось вылечиться от ВИЧ и острого миелоидного лейкоза — рака крови.

Отмечается, что Пол — седьмой в истории человек, которому удалось победить вирус, и пятый, кто сумел вылечиться от двух болезней одновременно.

Мужчина заразился ВИЧ еще в 1988 году и сразу начал терапию. В 2018 году его иммунитет сильно ослаб, и он заболел раком крови.

Эдмондсу пересадили костный мозг. Стволовые клетки донора имели мутацию в гене CCR5, которая сумела справиться с ВИЧ.

Его признали самым возрастным пациентом, кому удалось победить ВИЧ.

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