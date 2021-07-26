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Здоровье

В барнаульском торговом центре на Потоке откроют крупный пункт мобильной вакцинации

В торговом центре «Геомаркет» в Барнауле в ближайшее время откроют первый крупный пункт мобильной вакцинации.

Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Ковидный госпиталь планируют создать в ТЦ «Геомаркет».
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

В городе планируют открыть еще несколько подобных площадок, пишет «Амител».

«Мы планируем открывать крупные вакцинальные центры, рассчитанные не на приём одного человека единовременно, а на пять-шесть приёмов. Сейчас мы на стадии подготовки первой такой площадки, но планируем ещё несколько», — рассказала начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Минздрава Алтайского края Жанна Вахлова.

В крупных пунктах будет больше медиков, которые смогут быстро и качественно вакцинировать большее количество населения без огромных очередей. Вахлова отметила, что врачей на эти цели Минздрав сможет найти.

Созданием крупных центров хотят сократить очереди в поликлиниках и освободить время для оказания плановой помощи.

Напомним, что с 27 июля в Алтайском крае вводят обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан.

Во время второй волны коронавируса, в октябре прошлого года, алтайские власти планировали развернуть в «Геомаркете» ковидный госпиталь, но позже передумали.

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