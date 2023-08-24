В Бийске завершают многомиллионный ремонт тубдиспансера

Ремонт противотуберкулезного диспансера в Бийске начался в 2021 году, сейчас он на стадии завершения. Сумма контракта – 167 млн рублей.

До этого в здании проводили аварийно-восстановительные работы. Дмитрий Свеженцев, главный инженер компании «Строитель» рассказал, что уже установили окна, фасады, отмостки. Параллельно прокладывали новые инженерные коммуникации: отопление, вентиляция. Отделывали фасады современными крашеными панелями.

В новом здании расположатся терапевтические отделения, лаборатория, рентген-кабинет, будут четко разделены потоки.

В апреле этого года Бийский, Славгородский, Рубцовский, Лебяжинский, Благовещенский диспансеры перестали быть отдельными юрлицами, вступили в единое государственное учреждение – Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер - и стали его отделениями. Теперь у них единый подход к лечению пациентов, организованы телемедицинские консльтации с пациентами и врачами.

Главврач краевого противотуберкулезного диспансера Олег Войтов рассказал, что в Бийске пока работает только амбулаторное звено службы, есть выездная бригада и используются стационарзамещающие технологии. Сложных пациентов забирают в Барнауле.

Как только ремонт будет закончен, откроется круглосуточный стационар на 94 койки, потребуются врачи.