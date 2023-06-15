15 июня
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Происшествия

Сибиряк сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку и не голодать зимой

Житель Иркутской области сбежал из тубдиспансера, чтобы посадить картошку - он боялся, что зимой останется без урожая. Об этом сообщает региональная УФССП.

Картофель
Картофель
pexels.com

По информации УФССП, мужчина отказывался лечиться от открытой формы туберкулеза и ложиться в больницу. Судебным приставам пришлось госпитализировать его принудительно.

Суд назначил мужчине принудительное лечение на 12 месяцев. Однако это не вписывалось в планы пациента. Спустя восемь месяцев он сбежал из тубдиспансера.

Приставы отправились на его поиски по месту жительства и нашли мужчину на участке. Пациент объяснил, что сбежал из больницы, чтобы посадить картошку. Он боялся, что останется без урожая на зиму.

Сотрудники службы вызвали из больницы спецтранспорт и вернули мужчину в больницу.

Пока ждали транспорт, посадить картошку гражданин все же успел.

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