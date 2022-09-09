В главном детском медицинском центре Алтайского края провели грандиозный ремонт

Краевой клинический центр охраны материнства и детства презентовал ремонт эндокринологического отделения, который сделал за своей счет, перестроив помещения и закупив оборудование. Теперь детям здесь стало веселее, а родителям спокойнее.

Меньше шума

«Перед нами, в первую очередь, стоит задача лечения ребенка, но условия, в которых он лечится, не менее важны, — считает главврач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов. — Мы попытались собственными силами создать комфорт».

Раньше в каждой палате Центра лежали по шесть-восемь человек. Так было предусмотрено изначально с открытия медучреждения в 1984 году. С 2013 года началась перестройка стационара.

Теперь и палаты в отделении эндокринологии маломестные, чтобы защитить маленьких пациентов от излишнего шума: в них могут располагаться от одного до трех детей вместе с мамами. Предусмотрены рекреационные помещения по одному на несколько палат с туалетом и душем. Для всего этого пришлось существенно перепланировать помещения.

Перепланировку делали по образу и подобию уролого-андрологического отделения, которое открылось год назад после такого же ремонта.

«Иногда детям хочется собраться всем вместе и весело поиграть, — рассуждает Смирнов. — Но в палате больному ребенку комфортнее находиться одному, чтобы было как можно меньше раздражающих факторов, ведь болезнь сама по себе — тяжелое испытание».

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

Палата и игрушки

Всего в отделении теперь 17 палат. «Конечно, пациентам неудобно было лежать несколькими семьями в одной палате с одним туалетом и душем на этаже, — говорит заведующая отделением Ирина Лютцева. — Накапливалось раздражение и усталость. Это не способствует выздоровлению. Теперь нам всем красиво и радостно».

Самое радостное место в отделении — игровая комната. Ее в Центре открыла компания «Мейтан», и она уже 10-я по счету в Барнауле. Такие же есть в Камне-на-Оби и Белокурихе. Пришлось сделать ремонт и оснастить помещение специальной детской мебелью. Здесь всегда шумно, ярко и солнечно. Есть игрушки, книжки для разных возрастов, а с флешки можно включить деткам мультики.

Цена вопроса 2,5 млн рублей из собственных средств потратил Центр охраны материнства и детства на ремонт эндокринологического стационара, включая покупку специального оборудования для медперсонала и Школы сахарного диабета, а также специальных многофункциональных кроватей.

Центр охраны материнства и детства. Виталий Барабаш.

«Сахарные» дети

В год в отделении эндокринологии проходят лечение около 750−800 детей с обменными нарушениями разной тяжести. Есть те, кто поступает в плановом порядке для подбора инсулинотерапии, а есть и экстренные — со скорой помощи. Есть ребята, которые легли в стационар с впервые выявленным заболеванием.

Маленькие пациенты находятся здесь от 10 дней в зависимости от тяжести заболевания. По словам главврача, ребенок может пролежать и месяц, если, например, у него тяжелый диабет.

Сейчас в крае больше тысячи детей имеют диагноз «сахарный диабет». Более четверти из них находятся на помповой инсулиновой терапии.

По словам Ирины Лютцевой, если раньше диабет в основном диагностировали у подростков от 10 лет и старше, то сейчас к эндокринологам все чаще попадают дети в четыре года и даже годовалые.

Помимо этого, самого распространенного заболевания в отделении диагностируют причины низкорослости, преждевременное половое развитие или, напротив, отставание. А также занимаются врожденной дисфункцией коры надпочечников — тяжелым недугом, часто ведущим к инвалидизации.