11 сентября
﻿
Здоровье

В главном детском медицинском центре Алтайского края провели грандиозный ремонт

Краевой клинический центр охраны материнства и детства презентовал ремонт эндокринологического отделения, который сделал за своей счет, перестроив помещения и закупив оборудование. Теперь детям здесь стало веселее, а родителям спокойнее.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Виталий Барабаш.

Меньше шума

«Перед нами, в первую очередь, стоит задача лечения ребенка, но условия, в которых он лечится, не менее важны, — считает главврач Центра охраны материнства и детства Константин Смирнов. — Мы попытались собственными силами создать комфорт».

Раньше в каждой палате Центра лежали по шесть-восемь человек. Так было предусмотрено изначально с открытия медучреждения в 1984 году. С 2013 года началась перестройка стационара.

Теперь и палаты в отделении эндокринологии маломестные, чтобы защитить маленьких пациентов от излишнего шума: в них могут располагаться от одного до трех детей вместе с мамами. Предусмотрены рекреационные помещения по одному на несколько палат с туалетом и душем. Для всего этого пришлось существенно перепланировать помещения.

Перепланировку делали по образу и подобию уролого-андрологического отделения, которое открылось год назад после такого же ремонта.

«Иногда детям хочется собраться всем вместе и весело поиграть, — рассуждает Смирнов. — Но в палате больному ребенку комфортнее находиться одному, чтобы было как можно меньше раздражающих факторов, ведь болезнь сама по себе — тяжелое испытание».

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Виталий Барабаш.

Палата и игрушки

Всего в отделении теперь 17 палат. «Конечно, пациентам неудобно было лежать несколькими семьями в одной палате с одним туалетом и душем на этаже, — говорит заведующая отделением Ирина Лютцева. — Накапливалось раздражение и усталость. Это не способствует выздоровлению. Теперь нам всем красиво и радостно».

Самое радостное место в отделении — игровая комната. Ее в Центре открыла компания «Мейтан», и она уже 10-я по счету в Барнауле. Такие же есть в Камне-на-Оби и Белокурихе. Пришлось сделать ремонт и оснастить помещение специальной детской мебелью. Здесь всегда шумно, ярко и солнечно. Есть игрушки, книжки для разных возрастов, а с флешки можно включить деткам мультики.

Цена вопроса

2,5 млн рублей из собственных средств потратил Центр охраны материнства и детства на ремонт эндокринологического стационара, включая покупку специального оборудования для медперсонала и Школы сахарного диабета, а также специальных многофункциональных кроватей.

Центр охраны материнства и детства.
Центр охраны материнства и детства.
Виталий Барабаш.

«Сахарные» дети

В год в отделении эндокринологии проходят лечение около 750−800 детей с обменными нарушениями разной тяжести. Есть те, кто поступает в плановом порядке для подбора инсулинотерапии, а есть и экстренные — со скорой помощи. Есть ребята, которые легли в стационар с впервые выявленным заболеванием.

Маленькие пациенты находятся здесь от 10 дней в зависимости от тяжести заболевания. По словам главврача, ребенок может пролежать и месяц, если, например, у него тяжелый диабет.

Сейчас в крае больше тысячи детей имеют диагноз «сахарный диабет». Более четверти из них находятся на помповой инсулиновой терапии.

По словам Ирины Лютцевой, если раньше диабет в основном диагностировали у подростков от 10 лет и старше, то сейчас к эндокринологам все чаще попадают дети в четыре года и даже годовалые.

Помимо этого, самого распространенного заболевания в отделении диагностируют причины низкорослости, преждевременное половое развитие или, напротив, отставание. А также занимаются врожденной дисфункцией коры надпочечников — тяжелым недугом, часто ведущим к инвалидизации.

Цифра

100 новых юных пациентов с сахарным диабетом выявляют каждый год в Алтайском крае. Столько же уходят во взрослую поликлиническую сеть здравоохранения.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость