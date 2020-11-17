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В Камне-на-Оби сломался единственный аппарат КТ

14 ноября в Камне-на-Оби сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщает местное издание «Каменские известия» со ссылкой на краевой Минздрав.

Томогрфаф. КТ исследование.
Томогрфаф. КТ исследование.
http://zdravalt.ru/

В Минздраве сообщили, что 17 ноября в Камень-на-Оби выехала ремонтная бригада. Аппарат планируют починить в течение суток. В отсутствие томографа обследование больных проводится на рентгене и флюорографической установке.

Неделей ранее в Бийске сломался единственный томограф для амбулаторных больных. Аппарат использовался в Консультативно-диагностическом центре буквально день и ночь, а медицинский персонал не справлялся с потоком пациентов. Позже поломка случилась в Рубцовске.

17 ноября стало известно, что в Алтайский край поступило шесть новых аппаратов КТ. Один заработал в Алейске, «и на подходе еще несколько», сообщал Минздрав

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