В Камне-на-Оби сломался единственный аппарат КТ

14 ноября в Камне-на-Оби сломался единственный аппарат компьютерной томографии. Об этом сообщает местное издание «Каменские известия» со ссылкой на краевой Минздрав.

В Минздраве сообщили, что 17 ноября в Камень-на-Оби выехала ремонтная бригада. Аппарат планируют починить в течение суток. В отсутствие томографа обследование больных проводится на рентгене и флюорографической установке.

Неделей ранее в Бийске сломался единственный томограф для амбулаторных больных. Аппарат использовался в Консультативно-диагностическом центре буквально день и ночь, а медицинский персонал не справлялся с потоком пациентов. Позже поломка случилась в Рубцовске.

17 ноября стало известно, что в Алтайский край поступило шесть новых аппаратов КТ. Один заработал в Алейске, «и на подходе еще несколько», сообщал Минздрав