30 аппаратов ИВЛ и новые томографы привезли в Алтайский край

Технику закупили на федеральные средства. С 23 ноября, после приезда технического специалиста, начнется монтаж аппаратов ИВЛ в инфекционных госпиталях.
С 16 ноября в Алейске в регулярном режиме уже начал работу новый томограф.
«Благодаря приобретению еще шести компьютерных томографов в крае появилась возможность практически в два раза увеличить количество необходимых исследований по сравнению с нынешним уровнем», — рассказали в минздраве.
Всего в крае компьютерную томографию проводят на семи томографах.
16 ноября началось тестирование нового КТ-аппарата в Горбольнице № 4 в Барнауле, в ближайшие дни запустят тестирование нового томографа в Центре охраны материнства и детства, 12-й барнаульской горбольнице и в Рубцовске.
Ранее стало известно, что в Алтайском крае вышли из строя два компьютерных томографа.