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Жизнь

30 аппаратов ИВЛ и новые томографы привезли в Алтайский край

В Алтайский край поступили 30 аппаратов искусственной вентиляции легких, а также заработал новый томограф в Алейске и на подходе еще несколько, сообщили в краевом министерстве здравоохранения.

Томограф.
Томограф.
zdravalt.ru

Технику закупили на федеральные средства. С 23 ноября, после приезда технического специалиста, начнется монтаж аппаратов ИВЛ в инфекционных госпиталях.

С 16 ноября в Алейске в регулярном режиме уже начал работу новый томограф.

«Благодаря приобретению еще шести компьютерных томографов в крае появилась возможность практически в два раза увеличить количество необходимых исследований по сравнению с нынешним уровнем», — рассказали в минздраве.

Всего в крае компьютерную томографию проводят на семи томографах.

16 ноября началось тестирование нового КТ-аппарата в Горбольнице № 4 в Барнауле, в ближайшие дни запустят тестирование нового томографа в Центре охраны материнства и детства, 12-й барнаульской горбольнице и в Рубцовске.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае вышли из строя два компьютерных томографа.

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