В Китае экстренно строят гигантскую больницу для зараженных коронавирусом

В китайском городе Ухань началось строительство больницы на 1000 человек для тех, кто заразился смертельно опасным видом острой респираторной инфекции — коронавирусом.

Весь мир уже облетела видеосъемка, на которой сотни экскаваторов готовят площадку для больницы. Ее обещают построить в рекордно короткие сроки. Китайские СМИ сообщают, что медучреждение появится уже через 6−7 дней.

Как пишет НТВ, больницу построят по примеру пекинского медцентра «Сяотаншань», который в разгар распространения атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году за неделю возвели в пригороде китайской столицы.

Новая клиника позволит в одном месте сконцентрировать медицинские ресурсы и минимизировать контакты зараженных людей со здоровыми.

Напомним, острым видом пневмонии в Китае уже заболели более 1200 человек. Свыше 40 скончались. Врачи пока не могут подобрать эффективное лекарство против этой болезни.

Российский Минздрав и Роспотребнадзор уже объявили о мерах профилактики, а Ростуризм призвал соотечественников повременить с деловыми и туристическими поездками в Китай.