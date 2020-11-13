В китайском «логове» коронавируса выявили единичный случай COVID-19

Власти китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, призвали население не паниковать после выявления в провинции одного бессимптомного носителя COVID-19.

10 ноября туда вернулся человек с положительным результатом ПЦР-теста. Экспертная группа определила, что это ввозной бессимптомный случай заражения, сообщает РИА Новости.

Карта передвижения

По данным китайской стороны, пациент летел из Казахстана в город Хух-Хото в районе Внутренняя Монголия, сделав пересадку в Минске.

После этого он был помещен в карантин, откуда вышел 31 октября. Затем он прилетел в Ухань.

Не паниковать

Власти призвали жителей не паниковать и не распространять слухи, проявить сознательность в соблюдении законов и правил.

Коронавирус. Пандемия. CC0

В изоляции

Ухань находился в фактической изоляции с 23 января по 8 апреля, пишет bfm.ru.

В это время в городе с населением более 11,5 миллиона человек было остановлено фактически все транспортное сообщение, в город не впускали автобусы и водный транспорт.

Жителям запретили покидать город.

Болезнь «Икс»

Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции, заявил телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

По словам эпидемиолога, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей.

В марте 2018 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс». И предсказали смерть миллионов человек от неизвестной инфекции.

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество.