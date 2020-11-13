Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
13 ноября -3°C
Коронавирус
Здоровье

В китайском «логове» коронавируса выявили единичный случай COVID-19

Власти китайского города Ухань, откуда по миру распространился коронавирус, призвали население не паниковать после выявления в провинции одного бессимптомного носителя COVID-19.

Китай, вирус.
Китай, вирус.
CC0

10 ноября туда вернулся человек с положительным результатом ПЦР-теста. Экспертная группа определила, что это ввозной бессимптомный случай заражения, сообщает РИА Новости.

Карта передвижения

По данным китайской стороны, пациент летел из Казахстана в город Хух-Хото в районе Внутренняя Монголия, сделав пересадку в Минске.

После этого он был помещен в карантин, откуда вышел 31 октября. Затем он прилетел в Ухань.

Не паниковать

Власти призвали жителей не паниковать и не распространять слухи, проявить сознательность в соблюдении законов и правил.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

В изоляции

Ухань находился в фактической изоляции с 23 января по 8 апреля, пишет bfm.ru.

В это время в городе с населением более 11,5 миллиона человек было остановлено фактически все транспортное сообщение, в город не впускали автобусы и водный транспорт.

Жителям запретили покидать город.

Болезнь «Икс»

Власти города Ухань, где возникла первая вспышка коронавируса, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции, заявил телеканалу CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.

По словам эпидемиолога, у него появились подозрения, когда число выявленных в Ухане случаев заражения коронавирусом оставалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как инфекция уже начала распространяться за пределами Китая.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Кроме того, когда 18 января он лично прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупреждали, что ситуация намного хуже, чем сообщалось в официальных отчетах местных властей.

В марте 2018 года эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупредили, что существует высокая вероятность новой глобальной эпидемии (пандемии), причиной которой станет пока еще не идентифицированная инфекция, называемая «болезнью Икс». И предсказали смерть миллионов человек от неизвестной инфекции.

Исследователи составили список заболеваний, которые могут охватить все человечество.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость