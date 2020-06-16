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В краевой диагностический центр зашла с проверкой комиссия минздрава

Как стало известно altapress.ru, 15 июня в Алтайский краевой диагностический центр прибыла комиссия регионального минздрава. На специальном совещании, куда прессу не пустили, работникам центра представили членов комиссии. Они проведут проверку документации учреждения и постараются ответить врачам на все волнующие их вопросы, в том числе — о порядке начислении зарплаты.

Диагностический центр Алтайского края.
Диагностический центр Алтайского края.
Слава Степанов

Напомним, 11 июня несколько десятков работников Диагностического центра вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза. Врачи подчеркнули, что не грозят руководству увольнением, а всего лишь хотят разобраться, почему руководство просто поставило их перед фактом, а не объяснило резкое сокращение зарплат.

В апреле сотрудники диагностического центра работали с объективно низкой нагрузкой, поэтому они приняли снижение зарплаты до уровня МРОТ. С 12 мая большая часть медиков вышла на работу фактически с полной загрузкой. Однако 8 июня им раздали фишки, из которых было ясно: за май они тоже получают зарплату в размере МРОТ.

Почему сотрудникам диагностического центра ничего толком не объяснили и нет ли здесь нарушений — именно в этом предстоит разобраться комиссии. Результаты проверки медикам обещают озвучить 16 июня.

А уже в среду, 17 июня, по данным altapress.ru, в диагностическом центре ждут министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.

Диагностический центр Алтайского края.
Диагностический центр Алтайского края.
altapress.ru.

Отметим и то, что ранее краевой минздрав распространил заявление, что зарплатные обязательства перед работникам диагностического центра полностью выполнены.

Медработники, лечащие коронавирусных пациентов, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Врачам предусмотрено по 80 тысяч рублей, средним медработникам — по 50 тысяч рублей.

Медицинские работники, которые принимают пациентов по экстренным показаниям строго по направлению из поликлиники по месту жительства, получили зарплату в соответствии с условиями трудового договора, иными нормативными актами и с учетом фактически отработанного времени, прокомментировали в минздраве.

Екатерина Карзова

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