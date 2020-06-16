В краевой диагностический центр зашла с проверкой комиссия минздрава

Напомним, 11 июня несколько десятков работников Диагностического центра вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза. Врачи подчеркнули, что не грозят руководству увольнением, а всего лишь хотят разобраться, почему руководство просто поставило их перед фактом, а не объяснило резкое сокращение зарплат.
В апреле сотрудники диагностического центра работали с объективно низкой нагрузкой, поэтому они приняли снижение зарплаты до уровня МРОТ. С 12 мая большая часть медиков вышла на работу фактически с полной загрузкой. Однако 8 июня им раздали фишки, из которых было ясно: за май они тоже получают зарплату в размере МРОТ.
Почему сотрудникам диагностического центра ничего толком не объяснили и нет ли здесь нарушений — именно в этом предстоит разобраться комиссии. Результаты проверки медикам обещают озвучить 16 июня.
А уже в среду, 17 июня, по данным altapress.ru, в диагностическом центре ждут министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова.
Отметим и то, что ранее краевой минздрав распространил заявление, что зарплатные обязательства перед работникам диагностического центра полностью выполнены.
Медработники, лечащие коронавирусных пациентов, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку. Врачам предусмотрено по 80 тысяч рублей, средним медработникам — по 50 тысяч рублей.
Медицинские работники, которые принимают пациентов по экстренным показаниям строго по направлению из поликлиники по месту жительства, получили зарплату в соответствии с условиями трудового договора, иными нормативными актами и с учетом фактически отработанного времени, прокомментировали в минздраве.
Екатерина Карзова