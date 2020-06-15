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Руководство краевого Диагностического центра рассчиталось с медиками

Руководство Диагностического центра Алтайского края в полном объеме исполнило зарплатные обязательства перед сотрудниками, заявили в краевом правительстве. Медики получили выплаты сразу за два месяца.

У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
У Диагностического центра 11 июня 2020 года.
Altapress.ru

Медработники, лечащие коронавирусных пациентов, получили доплату за особые условия труда и дополнительную нагрузку.

Врачам предусмотрено 80 тысяч рублей, средним медработникам — 50 тысяч рублей.

«Средства для осуществления выплат уже переведены в Диагностический центр и другие медицинские организации края. 10 июня специалисты центра первый раз получили выплаты сразу за два месяца», — уточняют в краевом минздраве.

Диагностический центр Алтайского края работает в ограниченном режиме.

Медицинские работники, которые принимают пациентов по экстренным показаниям строго по направлению из поликлиники по месту жительства, получили зарплату в соответствии с условиями трудового договора, иными нормативными актами и с учетом фактически отработанного времени, добавили в минздраве.

«Сотрудники, которые в силу сложной эпидемиологической ситуации не могут приступить к работе и находятся дома, получили заработную плату в размере МРОТ», — рассказали в ведомстве.

Напомним, 11 июня десятки медицинских работников Диагностического центра Алтайского края вышли на площадку перед своим зданием, чтобы рассказать, что их зарплата за май уменьшилась в два-три раза — по сравнению с докоронавирусными временами.

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