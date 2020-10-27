В Минздраве прокомментировали ситуацию с дефицитом и подорожанием лекарств от рака

В Минздраве добавили, что пандемия COVID-19 повлияла на удорожание сырья для лекарств от онкологии. Однако Минздрав РФ разработал меры, чтобы не допустить дефицита таких препаратов.
Ранее благотворительные фонды обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщили о нехватке лекарств для онкобольных.
По словам авторов обращения, стали исчезать базовые препараты, пишет bfm.ru.
Обращение направлено главе государства, в Госдуму, Совет Федерации и профильным ведомствам, отмечают в фонде Константина Хабенского.
Под письмом подписались также фонды «Время детства», «Жизнь», «Подари жизнь», «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Фонд борьбы с лейкемией» и другие, в общей сложности 27 организаций.
Так, согласно опросу представителей медучреждений, сейчас в 80% регионов России наблюдается серьезный дефицит 26 незаменимых противоопухолевых лекарств.
В их числе винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон. Эти препараты, в том числе, используют пациенты с излечимыми формами онкозаболеваний, но их выздоровление без этих лекарств невозможно.