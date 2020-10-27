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Здоровье

В Минздраве прокомментировали ситуацию с дефицитом и подорожанием лекарств от рака

Минздрав РФ держит на контроле ситуацию с наличием лекарств для онкобольных. Еженедельно ведомство проводит мониторинг ввода в гражданский оборот препаратов, необходимых для пациентов с онкологией, сообщает РИА Новости.

Больница, болезнь.
Больница, болезнь.
ССО.

В Минздраве добавили, что пандемия COVID-19 повлияла на удорожание сырья для лекарств от онкологии. Однако Минздрав РФ разработал меры, чтобы не допустить дефицита таких препаратов.

Ранее благотворительные фонды обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором сообщили о нехватке лекарств для онкобольных.

По словам авторов обращения, стали исчезать базовые препараты, пишет bfm.ru.

Обращение направлено главе государства, в Госдуму, Совет Федерации и профильным ведомствам, отмечают в фонде Константина Хабенского.

Под письмом подписались также фонды «Время детства», «Жизнь», «Подари жизнь», «Справедливая помощь Доктора Лизы», «Фонд борьбы с лейкемией» и другие, в общей сложности 27 организаций.

Так, согласно опросу представителей медучреждений, сейчас в 80% регионов России наблюдается серьезный дефицит 26 незаменимых противоопухолевых лекарств.

В их числе винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон. Эти препараты, в том числе, используют пациенты с излечимыми формами онкозаболеваний, но их выздоровление без этих лекарств невозможно.

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