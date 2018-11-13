Когда в Алтайском крае начнется эпидемия гриппа и как избежать осложнений

За прошедшую неделю в крае зарегистрировано 12,4 тыс. случаев заболевания ОРВИ, однако гриппа пока не наблюдается. В региональном Минздраве говорят, что это обычный сезонный подъем, сопоставимый с уровнем прошлого года и многолетними показателями. 70% из заболевших дети — в основном это дошкольники, которые посещают детский сад. Когда ждать эпидемии и как себя обезопасить?

Что делать до заболевания?

Ольга Егорова,

начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора:

Подъем заболеваемости ожидается в конце декабря и даже скорее после новогодних праздников. Сейчас еще есть время привиться. Кампания по вакцинации продлится еще две недели. На сегодняшний привито больше 891 тыс. человек.

Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко говорит, что на формирование иммунитета после вакцинации требуется две недели. Лучше озаботиться прививкой в ближайшие дни, чтобы успеть защититься до наступления подъема заболеваемости. Шевченко не исключил, что грипп на территорию Алтайского края может прийти и раньше планируемых сроков.

Нельзя сказать, что вакцина дает стопроцентную защиту от вируса гриппа: в прошлом году в крае были зафиксированы пять случаев заболеваний среди привитых людей. Однако с помощью вакцины болезнь протекает в легкой степени и не грозит тяжелыми осложнениями.

Грипп , ОРВИ. Михаил Хаустов

Как быстро надо лечиться?

При первых симптомах ОРВИ нужно максимально быстро обратиться за медицинской помощью — так есть шанс быстрее вылечиться и снизить риск осложнений. По словам Валерия Шевченко, по первым симптомам самостоятельно разобраться, грипп это или какая-то разновидность ОРВИ, практических невозможно, это может сделать только медработник на основании анализов.

Главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева говорит, что грипп опасен не только осложнениями, но и тем, что готовит «почву» для вторжения других вирусов. Наиболее часты осложнения в виде заболеваний органов дыхания — бронхиты и пневмонии.

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Чем опасна пневмония?

Главный терапевт Алтайского края Ирина Бахарева говорит, что пневмония — заболевание хорошо изученное, его научились быстро диагностировать и лечить, но успех также зависит от времени обращения к врачу.

Лечение тяжелой микробной пневмонии должно надо начать не позднее четырех часов после заболевания, обычной пневмонии — не позднее 12 часов. Домашнее лечение здесь категорически не подходит.

При гриппозной пневмонии возникает дыхательная недостаточность, в течение четырех часов легкие просто отключаются и наступает смерть. При пневмонии возможен и инфекционно-токсический шок с мгновенным повышением давления.

Слишком длительная болезнь тоже должна насторожить. Если температура и кашель, несмотря на лечение, длятся больше полутора-двух недель, велика вероятность, что дошло до осложнений. Наиболее подвержены пневмонии дети и пожилые, а также люди с хроническими заболеваниями.

Пневмококковые инфекции чаще поражают детей, которые в свою очередь становятся источником заражения для всей семьи или школьного класса.

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Когда начнется эпидемия?

Ольга Егорова,

начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории регионального управления Роспотребнадзора:

Существует медицинский термин «эпидемический порог» — количество заболевших по отношению ко всему населению региона. НИИ гриппа рассчитывает его на каждую неделю в году. Эпидемия начинается, если уровень заболеваемости превышает этот порог на 20% в течение нескольких недель. Тогда можно говорить о том, что люди заболевают массово. Если эпидемический порог превышен на 2−3%, говорят о повышении заболеваемости, а не об эпидемии.

Пандемия начинается, если болеет свыше 50% населения из всех слоев. Такое, по словам Ольги Егоровой, было лишь однажды — в 2009 году, когда появились новые штаммы гриппа. Пандемию в мире объявила ВОЗ, но до России она не дошла, хотя здесь к ней были готовы.