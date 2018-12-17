В Минздраве рассказали, за какие услуги россияне не должны платить

Минздрав РФ опубликовал памятку, в которой разъяснило, на какие виды бесплатной медицинской помощи могут рассчитывать россияне.

Это первичная медико-санитарная помощь, оказываемая медработниками со средним медицинским образованием (фельдшеры, акушеры), участковыми терапевтами и педиатрами, а также врачами-специалистами, пишут РИА Новости.

В перечень бесплатных услуг включена специализированная медицинская помощь, которая оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний, требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий.

Высокотехнологичная медпомощь с применением новых сложных или уникальных, а также ресурсоемких методов лечения также включена в перечень.

Наконец, это скорая медицинская помощь, которая оказывается при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, которые требуют срочного медицинского вмешательства.

В памятке также указано, что что россияне не должны платить за следующие виды медицинской помощи: медицинская реабилитация; экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО); различные виды диализа; химиотерапия при злокачественных заболеваниях; профилактические медицинские осмотры; диспансеризация.

Медицинская помощь оказывается гражданам в трех формах — плановая, неотложная и экстренная.

Также бесплатными являются оказание медицинских услуг, назначение и применение в стационарах лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, назначение и применение медицинских изделий, компонентов крови и лечебного питания, а также размещение пациентов в маломестных палатах по медицинским или эпидемиологическим показаниям.

В случае, если отсутствует возможность провести диагностические исследования в каком-либо медицинском учреждении, то транспортировка стационарных пациентов в другие учреждения также является бесплатной.

Бесплатная медицинская помощь оказывается россиянам в соответствии с Программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.